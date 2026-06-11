Prispela nova veleposlanica ZDA: »Od marca se učim slovenščino«

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V Slovenijo je tri mesece po potrditvi v senatu prispela nova ameriška veleposlanica Asel Roberts, je veleposlaništvo ZDA sporočilo na omrežju X. Ob prihodu na brniško letališče je dejala, da je nad Slovenijo navdušena, prisotne pa je pozdravila v slovenščini, ki se je sicer uči od marca.
Nova veleposlanica ZDA, ki jo je predsednik Donald Trump za položaj izbral februarja letos, bo z učenjem slovenščine nadaljevala tudi v prihodnje, saj stremi k neposrednemu stiku z ljudmi in odkrivanju kulture, jezika in običajev Slovenije.
Tako je ob prihodu na letališče v slovenščini dejala: »V čast mi je, da predstavljam ZDA v Sloveniji. Vlogo veleposlanice prevzemam v pomembnem času za naše partnerstvo. Slovenija je zaupanja vredna prijateljica in močna partnerica ZDA.«
Ob tem je Robertsova izrazila željo, da Slovenija ostane ena ključnih partneric obrambe severnoatlantskega prostora. Izpostavila je tudi pomembno strateško lego države med srednjo Evropo in Zahodnim Balkanom ter napovedala svoje zavzemanje za slovensko izpolnjevanje zavez glede obrambnih izdatkov v okviru Nata, kar je bila tudi ena glavnih kritik za Slovenijo na senatnem odboru.
Ameriški senat je Asel Roberts za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji potrdil z 49 glasovi za in 43 proti. Poklicna diplomatka kazahstanskega rodu, ki že več kot dve desetletji deluje na ameriškem zunanjem ministrstvu in je bila tudi vršilka dolžnosti vodje ameriškega protokola, je ob potrditvi poudarila pomen Slovenije kot pomembne zaveznice ZDA v Natu ter napovedala krepitev obrambnega, gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med državama.
Izpostavila je slovensko strateško lego, povečanje obrambnih izdatkov, sodelovanje v mednarodnih misijah ter visoko razvito gospodarstvo z vrhunskimi inženirskimi kadri.
Robertsova, ki govori več jezikov in je diplomirala na Univerzi Georgetown, bo v Ljubljani nasledila Jamie Harpootlian, veleposlanico iz časa administracije Joeja Bidna. Njeno imenovanje je bilo del širšega paketa kandidatur, katerih potrjevanje je bilo zaradi političnih sporov v senatu nekaj časa zadržano.
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