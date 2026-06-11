Prispela nova veleposlanica ZDA: »Od marca se učim slovenščino«

V Slovenijo je tri mesece po potrditvi v senatu prispela nova ameriška veleposlanica Asel Roberts, je veleposlaništvo ZDA sporočilo na omrežju X. Ob prihodu na brniško letališče je dejala, da je nad Slovenijo navdušena, prisotne pa je pozdravila v slovenščini, ki se je sicer uči od marca.

Nova veleposlanica ZDA, ki jo je predsednik Donald Trump za položaj izbral februarja letos, bo z učenjem slovenščine nadaljevala tudi v prihodnje, saj stremi k neposrednemu stiku z ljudmi in odkrivanju kulture, jezika in običajev Slovenije.

Tako je ob prihodu na letališče v slovenščini dejala: »V čast mi je, da predstavljam ZDA v Sloveniji. Vlogo veleposlanice prevzemam v pomembnem času za naše partnerstvo. Slovenija je zaupanja vredna prijateljica in močna partnerica ZDA.«

Ob tem je Robertsova izrazila željo, da Slovenija ostane ena ključnih partneric obrambe severnoatlantskega prostora. Izpostavila je tudi pomembno strateško lego države med srednjo Evropo in Zahodnim Balkanom ter napovedala svoje zavzemanje za slovensko izpolnjevanje zavez glede obrambnih izdatkov v okviru Nata, kar je bila tudi ena glavnih kritik za Slovenijo na senatnem odboru.