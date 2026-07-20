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    Slovenija

    Prispevek družine pri demenci je običajno spregledan

    Strokovnjake je presenetil izračun, da največje breme demence nosijo svojci, ne zdravstveni sistem.
    Demenca je bolezen, ki lahko traja tudi deset in več let. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Demenca je bolezen, ki lahko traja tudi deset in več let. Foto Jože Suhadolnik
    Simona Fajfar
    20. 7. 2026 | 08:41
    8:09
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    Demenca v 30 evropskih državah z visokimi dohodki povzroča za več kot 221 milijard evrov družbenih stroškov na leto, pri čemer velik del bremena nosijo družine oziroma neformalni, torej neplačani oskrbovalci. To ugotavljajo strokovnjaki v raziskavi, ki je bila objavljena v mednarodni reviji za Alzheimerjevo bolezen.

    Globalno glavni vzrok invalidnosti

    Raziskava o globalnem bremenu bolezni iz leta 2021 je pokazala, da je bilo leta 2019 po svetu več kot 52 milijonov ljudi z demenco, od tega samo v Evropi več kot 12 milijonov. Demenca je bila po regionalni razvrstitvi Svetovne zdravstvene organizacije sedmi najpogostejši vzrok smrti na svetu in tretji v evropski regiji. Med ljudmi, starimi najmanj 55 let, je sedmi glavni vzrok invalidnosti na svetu in četrti v Evropi.

    Dvaindvajset raziskovalcev, ki jih je vodil prof. Richard Dodel z univerze Duisburg-Essen, je ugotovilo, da je 58 odstotkov vseh stroškov, povezanih z demenco, posledica neplačane oskrbe, ki jo zagotavljajo družinski člani, prijatelji in drugi neformalni oskrbovalci. To pomeni, da breme demence močno presega stroške zdravstvenega sistema. Letna vrednost neplačane oskrbe znaša približno 128 milijard evrov, kar bistveno presega neposredne stroške zdravstvene oskrbe, ki znaša 93 milijard evrov. To kaže na pogosto spregledan, a izjemno pomemben prispevek družin in neformalnih ­oskrbovalcev.

    Po ocenah je leta 2019 v evropskih državah z visokimi dohodki z demenco živelo približno 8,8 milijona ljudi. Foto Jože Suhadolnik
    Po ocenah je leta 2019 v evropskih državah z visokimi dohodki z demenco živelo približno 8,8 milijona ljudi. Foto Jože Suhadolnik

    Po ocenah je leta 2019 v evropskih državah z visokimi dohodki z demenco živelo približno 8,8 milijona ljudi, skupni stroški bolezni pa so predstavljali približno 1,6 odstotka bruto domačega proizvoda regije. To, opozarjajo strokovnjaki, potrjuje vse večji vpliv demence na zdravstvene sisteme, gospodarstvo in družine.

    Občutno povečanje števila obolelih

    Demenca je eden vodilnih vzrokov invalidnosti, odvisnosti od pomoči drugih in umrljivosti pri starejših odraslih v Evropi. Ker se prebivalstvo še naprej hitro stara, raziskovalci pričakujejo, da se bosta v prihodnjih desetletjih tako število ljudi z njo kot tudi gospodarsko breme bolezni občutno povečala. Zdaj po ocenah v Sloveniji živi z demenco več kot 45.000 ljudi, do leta 2050 pa jih bo približno 85.000 do 90.000, kar je skoraj dvakrat več. S tem bo seveda naraščala potreba po zdravstveni oskrbi, dolgotrajni oskrbi, domovih za starejše in podpori svojcem.

    Raziskovalci opozarjajo, da čeprav so stroški zdravstvene oskrbe oseb z demenco visoki, večino bremena nosijo neplačani oskrbovalci, katerih prispevek je pogosto spregledan. Foto Blaž Samec
    Raziskovalci opozarjajo, da čeprav so stroški zdravstvene oskrbe oseb z demenco visoki, večino bremena nosijo neplačani oskrbovalci, katerih prispevek je pogosto spregledan. Foto Blaž Samec

    Vodilni avtor raziskave, prof. Richard Dodel, je povedal, da je zaradi staranja evropskega prebivalstva pričakovati občutno povečanje števila ljudi z Alzheimerjevo boleznijo in drugimi oblikami demence: »Eden najbolj presenetljivih rezultatov raziskave je bil obseg neformalne oskrbe, ki jo zagotavljajo družina in prijatelji. Čeprav so stroški zdravstvene oskrbe visoki, večino bremena nosijo neplačani oskrbovalci, katerih prispevek je pogosto spregledan, čeprav je ključen za podporo ljudem z demenco.«

    Da breme še zdaleč ni le finančno, opozarjajo tudi v Sloveniji. Družinski oskrbovalci se pogosto spoprijemajo z velikimi čustvenimi, telesnimi in zdravstvenimi obremenitvami zaradi dolgotrajne skrbi za bližnje. Demenca, ki je počasi napredujoča bolezen možganov, ni ena sama bolezen, ampak skupno ime za več bolezni, med njimi pa je najbolj znana Alzheimerjeva, ki je tudi najpogostejša oblika demence. Za te bolezni je tudi značilno, da lahko trajajo tudi deset let in več.

    »Stiske ljudi so velike,« pravi Štefka L. Zlobec.
    »Stiske ljudi so velike,« pravi Štefka L. Zlobec.

    Štefka L. Zlobec, predsednica združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, je opozorila, da demenca daleč presega finančne posledice: »Za bolnike skrbijo svojci, večinoma so to ženske, običajno iz srednje generacije, ki je še delovno aktivna. Poleg službe, ki je zahtevna, negujejo še bolnega svojca. Njihovo breme – tako čustveno kot telesno – je težko in ni redko, da izgorijo. Stiske ljudi so res velike.«

    Redki s strategijo obvladovanja bolezni

    Toda zato, je opozorila Štefka L. Zlobec, moramo v Sloveniji sistem prilagoditi tako, da bo na eni strani čim bolj poskrbel za ljudi z demenco – od hitre diagnoze do zdravstvene oskrbe ter razvijanja dolgotrajne oskrbe –, obenem pa je nujno zagotoviti primerno pomoč svojcem, ki doma skrbijo za bolnika. To predvideva tudi Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030, s katero je Slovenija ena redkih držav, ki ima sprejeto že drugo po vrsti in s tem tudi načrt, kako obvladovati to tiho bolezen – njeni prvi znaki se razvijajo neopazno in jih ljudje pogosto pripišejo običajnemu staranju.

    Letni družbeni strošek na osebo z demenco znaša približno 25.200 evrov. Foto: Jure Eržen
    Letni družbeni strošek na osebo z demenco znaša približno 25.200 evrov. Foto: Jure Eržen

    Sogovornica je še poudarila: »V združenju Spominčica po novem zagotavljamo svetovanje na domu, kjer svetujemo pri organizaciji življenja doma in načrtovanju dnevnih aktivnosti, pomagamo poiskati in povezati različne vire pomoči, skupaj z družino oblikujemo osebni načrt podpore, spremljamo potrebe družin ter opozarjamo na sistemske vrzeli in potrebne izboljšave.«

    Za paciente z demenco skrbijo večinoma ženske, običajno iz srednje generacije, ki je še delovno aktivna. Poleg službe, ki je zahtevna, negujejo še bolnega svojca. Njihovo breme – tako čustveno kot telesno – je težko in ni redko, da izgorijo.

                                                                                                                   Štefka L. Zlobec

    »Čeprav nova zdravila prinašajo upanje ljudem v zgodnjih fazah Alzheimerjeve bolezni, še vedno nujno potrebujemo učinkovite terapije tudi za bolnike v napredovalih fazah. Obenem potrebujemo več raziskav na področju javnega zdravja in zdravstvenih storitev, da bomo bolje razumeli, kako čim bolje podpreti ljudi z napredovalimi nevrodegenerativnimi boleznimi in njihove družine, ki zanje skrbijo,« opozarjajo raziskovalci, ki poudarjajo potrebo po politikah, ki bodo podpirale tako ljudi z demenco kot njihove oskrbovalce. Med ključnimi ukrepi so vlaganja v infrastrukturo zdravstvenega sistema in za dolgotrajno oskrbo, razvoj podpornih storitev za oskrbovalce, zgodnejše odkrivanje bolezni in izvajanje preventivnih ukrepov, usmerjenih v dejavnike tveganja, na katere je mogoče vplivati.

    Za bolnike z demenco skrbijo predvsem ženske srednje generacije, ki poleg tega, da skrbijo za bolnika, hodijo v službe. Foto Roman Šipić
    Za bolnike z demenco skrbijo predvsem ženske srednje generacije, ki poleg tega, da skrbijo za bolnika, hodijo v službe. Foto Roman Šipić

    Raziskovalci, ki so pripravili oceno stroškov, dodajajo, da rezultati potrjujejo potrebo po bolj standardiziranih metodah za merjenje stroškov demence – zlasti stroškov neformalne oskrbe –, saj bi to omogočilo boljše primerjave med državami ter kakovostnejše načrtovanje zdravstvenih storitev in javnih politik. Raziskava o stroških demence je bila sicer del pobude Stroški bolezni v nevrologiji v Evropi, ki jo vodi evropska akademija za nevrologijo (EAN), s katero želijo oceniti družbeno in gospodarsko breme najpomembnejših nevroloških bolezni v Evropi. Te so najpomembnejša skupina bolezni, ki povzročajo invalidnost na svetu, v Evropi pa se po skupnem bremenu bolezni uvrščajo na tretje mesto.

    V tokratni raziskavi so raziskovalci še ugotovili, da znaša povprečni letni družbeni strošek na osebo z demenco približno 25.200 evrov, pri čemer so med evropskimi državami velike razlike. Nemčija, Italija, Združeno kraljestvo, Francija in Španija skupaj predstavljajo približno 68 odstotkov celotnega ocenjenega gospodarskega bremena, kar kaže tako velikost njihovega prebivalstva kot potrebe po oskrbi ljudi z demenco.

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