Pristni človeški in profesionalni odnosi z bolniki

»Za ukrepanje pri preprečevanju raka je vedno čas.« Ana Istenič

Za ukrepanje je vedno čas

Ljubljana – Ljudje ne poznajo dovolj dejavnikov tveganja in ne obvladajo informacij o preprečevanju raka, ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti raku opozarjajo v sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri zbornici zdravstvene in babiške nege – zvezi društev medicinskih sester.Poudarjajo, da imajo medicinske sestre pri izobraževanju in promociji zdravega življenjskega sloga pomembno vlogo, saj so prisotne v vsakem segmentu skupnosti in lahko dosežejo vse dele prebivalstva. Predsednica sekcije Ana Istenič pravi, da je dragocena vloga onkoloških medicinskih sester ustvarjanje pristnih človeških in profesionalnih odnosov z bolniki in njihovimi bližnjimi v kliničnih okoljih in v skupnosti.Vedno je čas za razmišljanje in razpravljanje ter ukrepanje pri preprečevanju raka, ne glede na to, ali komunicirajo z zdravimi, bolniki z že postavljeno diagnozo, njihovimi bližnjimi ali preživelimi po raku, meni Isteničeva: »Pogosto se bolniki, ko izvejo za diagnozo, počutijo, da so izgubili nadzor nad svojim zdravjem in življenjem. Zdi se, da so v tem obdobju pogovori o zdravem načinu življenja, kot so prenehanje kajenja, zdravo prehranjevanje in pomen telesne dejavnosti, povsem odveč, vendar močno vplivajo na izboljšanje z zdravjem povezane kakovosti življenja.«Prepričana je, da lahko kakovostno zdravstveno nego in oskrbo onkoloških bolnikov zagotovijo le usposobljene medicinske sestre, ki se nenehno strokovno izpopolnjujejo. Ob tem pa opozarja, da je ena ključnih nalog zdravstvenih odločevalcev reševanje vrzeli, ki jih povzroča pomanjkanje zdravstvenega kadra in potreba po ustreznih specialnih znanjih, kar dokazano vpliva na zmanjševanje prezgodnjih smrti zaradi raka.