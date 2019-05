Pristojni hitijo z začasno rešitvijo za cesto čez Ljubelj

Cesta proti prelazu Ljubelj je še vedno zaprta, potem ko se je konec aprila na okoli 70 metrov cestišča na državni cesti Ljubelj–Bistrica (Tržič) usul skalni podor . Včeraj so, kot so pojasnili na Direkciji za infrastrukturo (Drsi), začeli izdelovati nasip, dolg 170 metrov. Tako bodo uredili plato, s pobočja bodo odstranili tudi večje kamnite bloke.Na sredino vozišča bodo postavili betonsko varnostno ograjo, visoko 120 centimetrov, ki bo, kot menijo, zadržala material. Na Drsi upajo, da bodo dela zaključili že jutri in tako tudi vzpostavili izmenični enosmerni promet. Načrte bi jim lahko prekrižalo vreme, so še sporočili.Gre za začasni ukrep, trajna rešitev je izgraditev podajne bariere. Pojasnili so, da so tako po podoru pregledali teren in opazili izrazite razpoke v zaledju odlomnega žarišča.Do 6. maja so izvedli natančnejše preglede. Rezultati kažejo, da je za trajno rešitev problematike padanja skal na tem območju treba zgraditi podajno bariero – kamniti zasip v višini do šestih metrov in v dolžini okoli 300 metrov.