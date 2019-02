Pristop individualen, pomoč prilagojena

»Sistem je odličen, saj našim sodelavcem med drugim omogoča izvajanje zdravstvenih storitev, česar doslej v okviru pomoči na domu nismo smeli delati.«

Ravne na Koroškem – Med izvajalci pilotnega projekta, s katerim namerava ministrstvo za zdravje preveriti, kako bi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi deloval v praksi, je poleg zdravstvenega doma v Celje in centra za socialno delo v Krškem tudi Koroški dom starostnikov iz Črneč pri Dravogradu. Z ekipo štirinajstih sodelavcev so že na terenu. Doslej so obravnavali štirideset uporabnikov, ob koncu projekta jih bo 360.V okviru pilotnega projekta so v prostorih ravenskega zdravstvenega doma oktobra najprej odprli vstopno točko, kjer ljudje dobijo vse informacije, ki so jih doslej iskali na centru za socialno delo, v zdravstvenem domu, pri patronažni službi, v medgeneracijskem centru ter celo na Karitasu in Rdečem križu.Ena od štirih strokovnih sodelavk, po izobrazbi so socialne delavke in diplomirane medicinske sestre, je uporabnikom na voljo vsak delovni dan med 7. in 15. uro, ob sredah do 16. ure. Vstopna točka ima svojo telefonsko številko, kamor lahko ljudje pokličejo in vprašajo o vsem, kar je povezano s pomočjo in oskrbo starejših. Tudi to, denimo, kje si lahko izposodijo bolniško posteljo in kdo naj jim priskoči na pomoč pri odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju.»Naša ciljna skupina so uporabniki pomoči na domu, stanovalci v domovih za upokojence ter gojenci varstveno-delovnih centrov v občinah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Dravograd,« je za Delo povedala vodja projekta Marjana Kamnik, sicer direktorica slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov.Odkar so se lotili dela, so z ekipo štirinajstih zaposlenih na domu obiskali že štirideset ljudi, ki imajo zelo različne težave, in zanje pripravili oceno upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe. Ob koncu projekta naj bi bilo teh ocen kar 360. S približno polovico že obravnavanih na terenu tudi delajo. V okviru projekta namreč poleg vstopne točke delujeta še enota za ohranjanje samostojnosti in enota za oskrbo.»Sistem je odličen. To lahko rečem že zdaj, saj našim sodelavcem po novem med drugim omogoča izvajanje zdravstvenih storitev, česar doslej v okviru pomoči na domu nismo smeli delati,« pravi Kamnikova. To v praksi pomeni, da lahko v domačem okolju ostane nekdo, ki mu grozi, da bi moral v institucionalno varstvo samo zato, ker prejema inzulin in ne obvlada merjenja krvnega sladkorja. Ali pa, denimo, potrebuje nadzor nad terapijo, ker zaradi lažje oblike demence pogosto ne ve, katera zdravila mora vzeti zjutraj, katera opoldne in katera zvečer.Pristop je individualen, oblika in količina pomoči pa prilagojeni uporabnikovim potrebam. Nekdo potrebuje več fizioterapije in manj delovne terapije, nekdo drug pa ravno obratno. »Pomembno je, da uporabniki vedo, da z izvajanjem pilotnega projekta ničesar, kar že imajo, ne bodo izgubili in da so storitve v okviru projekta brezplačne. Vendar poudarjam, tako bo le do zaključka projekta, torej do konca junija 2020, na kar opozarjamo tudi uporabnike,« pojasni Marjana Kamnik, ki pričakuje, da bo pilotni projekt dal odlične rezultate.Na Koroškem ga izvajajo v šestih občinah s 26 partnerji iz Mežiške doline, Dravograda in Slovenj Gradca. Vreden je 1,7 milijona evrov.