Pristopi k zdravljenju zdravstva

Odsotnost strukturiranega pristopa je eno glavnih, toda žal spregledanih področij v veliki meri zgrešenega reformiranja.

Na podlagi naše skupne diagnoze, opisane v članku Zdravstvo – ujetnik preteklosti, objavljenem v Delu 19. aprila, kot naslednji korak opisujemo predlagane pristope za odpravo vzrokov ugotovljenih problemov. Naši predlogi korakov k reformi zdravstva, s pacientom v središču, so naslednji. Prvi korak reforme je določitev smeri – namena, poslanstva, vizije in vrednot. Navidezno preprost in znan strateški okvir skriva bistvene elemente odločanja, kjer dejansko soočamo potrebe z razpoložljivimi viri. Vzemimo recimo določitev vizije zdravstvenega sistema: »Zavzemamo se za kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene storitve usposobljenega in motiviranega osebja v stimulativnem delovnem okolju na temelju medsebojnega zaupanja in spoštovanja.« V šestletnem raziskovalnem projektu z izsledki, ...