Pritisk lokalne samouprave na bivšega župana Šarca

Šarec: Prihaja najvišja povprečnina

Občine zahtevajo povprečnino 633 evrov na prebivalca.

Rimske Toplice – V občinah so po prvih pogajanjih o višini povprečnine za leti 2019 in 2020 razočarani. Od vlade, ki jo vodi nekdanji župan, pričakujejo več. To bodo Šarcu gotovo povedali na kongresu slovenskih občin, ki se bo začel jutri v Rimskih Toplicah. Šarec pravi, da mu županovanje daje vpogled v občinske proračune, da pa mora paziti na državno blagajno.Občine ne skrivajo, da od Šarčeve vlade pričakujejo več, ali kot so zapisali po seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS): »Županje in župani so glede na to, da je predsednik vlade bivši župan, pričakovali, da bo odnos ministrstev primeren teži in pomembnosti nalog, ki jih občine opravljajo za občanke in občane. Žal pa je prvo srečanje potekalo v odsotnosti novih ministrov in državnih sekretarjev.« Ministrov na prva pogajanja ni bilo, ker so takrat imeli sestanek vlade s premierom.Ključno jesensko vprašanje bo za lokalno samoupravo spet višina povprečnine. Ta je po zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 za prihodnje leto že določena na 558 evrov. V SOS so zapisali, da vladni predlog na pogajanjih ni sprejemljiv: »Predlog vlade na sestanku ocenjujemo kot nespodoben, saj je pisni vladni predlog vseboval predlog višine povprečnine 575 evrov, medtem ko so vladni pogajalci na sestanku predlagali financiranje v višini 564 evrov.« V občinah še dodajajo, da izračunani tekoči stroški na podlagi pravilnika znašajo 608 evrov na prebivalca, ob morebitnih dodatnih stroških zaradi zvišanja plač v javnem sektorju, novih nalogah občin ter ob upoštevanju inflacije bi morala biti povprečnina še višja. Občine zahtevajo povprečnino 633 evrov na prebivalca.Marjan Šarec je za Delo pojasnil, da občinam pisno niso posredovali predloga povprečnine, ampak izračunane povprečne stroške občin, »ki za prihodnje leto znašajo 575,44 evra in za leto 2020 574,27 evra«. Čeprav je vladni predlog povprečnine za prihodnje leto skoraj 70 evrov nižji od tistega, kar zahtevajo občine, je Šarec poudaril, da bosta povprečnini v prihodnjih dveh letih visoki: »Leta 2020 bo najvišja v zadnjih desetih letih, odkar se izračunava na tak način. To nas navdaja z optimizmom, da letos z reprezentativnimi združenji lahko dosežemo in podpišemo dogovor o višini povprečnine.« Tega v zadnjih letih ni bilo, saj se občine s predlagano povprečnino niso strinjale.Šarec je še zapisal, da so v predlagani povprečnini za prihodnje leto, torej 564,75 evra, izkoristili vso razpoložljivo dohodnino in dodal: »Razlika med izračunanimi stroški zakonskih nalog občin in ponujeno povprečnino se v zadnjih letih znižuje, za leto 2020 pa je vlada občinam ponudila povprečnino v višini izračunanih stroškov.«Analiza financiranja občin, ki jo je naročila SOS, pravi drugače. V SOS so vlado že večkrat pozvali, naj temeljito preveri sedanji sistem financiranja občin, saj da izračuni stroškov občin nastajajo na spornih predpostavkah. Šarec je glede tega zapisal le, da zakon natančno določa izračun in da ministrstvo za finance vedno upošteva večletno povprečje: »Metodologije ni mogoče prilagajati zato, da pridemo do številk, ki nam ustrezajo.« Dodal je še, da se bodo o vplivu višjih plač v javnem sektorju lahko pogovarjali po koncu pogajanj s sindikati in zaključil: »Moje preteklo županovanje mi sicer daje dober vpogled v položaj občinskih proračunov, vendar moram kot predsednik vlade zagotavljati stabilne razmere v državni blagajni.«