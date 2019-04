Pritožbe hrvaških ribičev koprsko sodišče zavrnilo

Odločitev je bila pričakovana

Incidenti v Piranskem zalivu se vrstijo zaradi nasprotujočih stališč Ljubljane in Zagreba glede arbitražne sodbe o meji med državama iz junija 2017, ki je Zagreb ne priznava, Ljubljana pa jo uresničuje.

Na hišne naslove savudrijskih ribičev so prispele pravnomočne sodbe koprskega sodišča, ki je pritožbe hrvaških ribičev ocenilo kot neutemeljene in je potrdilo kazni zaradi ribolova v slovenskem morju, poročajo hrvaški mediji. Kot so dodali, posamezne kazni znašajo 922 evrov, vključno s stroški sojenja.Koprsko sodišče je potrdilo, da so hrvaški ribiči večkrat pluli in lovili ribe v slovenskih vodah v času inšpekcijskega nadzora. Izpostavili so, da so bili hrvaški ribiči večkrat opozorjeni, da so vstopili na slovensko območje, je obrazložitev pravnomočne slovenske sodbe povzel puljski časnik Glas Istre na svoji spletni strani.V obrazložitvi sodbe je tudi zapisano, da so bili kršitelji v zablodi, ker so imeli jamstva hrvaške države, da izvajajo ribolov v hrvaškem morju. Zato niso imeli razloga za dvom, ali morajo za ribolov pridobiti ustrezno dovoljenje, navaja časnik.Izpostavlja, da so kršiteljem določili 840 evrov kazni za vsak posamezni prekršek, k temu pa je treba dodati tudi 84 evrov stroškov sojenja. Na pravnomočno sodbo se ni mogoče pritožiti, je še zapisano v obrazložitvi koprskega okrajnega sodišča, ki jo je podpisala sodnicaSavudrijski ribičje v pogovoru za hrvaško komercialno televiziji Nova TV v ponedeljek zvečer povedal, da bo na podlagi sodbe koprskega sodišča moral plačati devet kazni. Gre za 8316 evrov.»Bremenijo me za ribolov brez slovenskega dovoljenja, kot tudi zaradi zavračanja nadzora slovenskega ribiškega inšpektorja po smernicah EU na mojem plovilu,« je dejal Makovac. Kot je povedal, je dobil zagotovila hrvaških uradnikov, da bodo prevzeli obveznosti.Makovac je še dejal, da je slovenska policija od 5. januarja 2018 poslala 344 ovadb sodniku za prekrške, medtem ko je prejšnji teden prispelo tudi 167 zahtev za identifikacijo ribičev.Ljubljanski odvetnikki v teh primerih zastopa hrvaške ribiče na slovenskih sodiščih, je po telefonu za STA povedal, da je bila odločitev sodišča pričakovana. »Mogoče me je presenetilo to, da je sodišče sodbo izdalo brez naroka za glavno obravnavo. Ampak to je presoja sodišča. Lahko ga razpiše, lahko ga ne,« je pojasnil. Po njegovih besedah se je sodišče odločilo, da je zadeva toliko razjasnjena, da razprava ni potrebna, in so izdali sodbo, kjer potrjujejo odločbo prekrškovnega organa.Dodal je, da so s tem v Sloveniji izčrpana vsa pravna sredstva. Lahko bi vložili ustavni spor, a Kozinc meni, da teh primerov sodišče ne bi sprejelo v obravnavo. Ribiči se zdaj lahko odločijo, ali se bodo pritožili na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, kjer jih bodo lahko zastopali hrvaški odvetniki, kar v Sloveniji ni bilo mogoče, je še povedal odvetnik.