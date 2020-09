Prizadete ikone slovenskega turizma

»Letos nam je glede na isto obdobje lani uspelo doseči 19 odstotkov prihodkov. Če bi gledali samo avgust, smo se približali 30 odstotkom. Kako bo jeseni, je težko predvideti, vendar pod črto pričakujem, da bomo konec leta pristali na 15-odstotni realizaciji,« meni Marjan Batagelj, lastnik in predsednik upravnega odbora Postojnske jame.V Postojnski jami so bili letos pripravljeni na vrhunsko sezono, zato so se tudi v začetku leta kadrovsko močno okrepili, a se je zgodila »naravna katastrofa«. »Nekateri sezonski delavci, ki smo jih na novo zaposlili, niso oddelali niti enega dne. V skladu s potrebami smo bili zaposleni v velikem ...