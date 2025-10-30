Priznanje za Danico Purg

Dr. Danica Purg, ustanoviteljica poslovne šole IEDC–Bled, bo kot prva Slovenka v naši zgodovini vpisana v Thinkers50 Hall of Fame – elitni krog najvplivnejših svetovnih mislecev na področju menedžmenta. Thinkers50, vodilna svetovna platforma za prepoznavanje in širjenje najvplivnejših menedžerskih idej, je objavila letošnje nove člane svoje prestižne Hall of Fame.

Med njimi je tudi prof. dr. Danica Purg, ustanoviteljica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled, ki se tako kot prva Slovenka pridružuje izbrani skupini mislecev, katerih ideje so trajno zaznamovale razumevanje in prakso menedžmenta po svetu.

Nagrado bo uradno prejela na Thinkers50 Awards Gala v Londonu na slovesni prireditvi v torek, 4. novembra 2025. Prav tako je Purgova leta 2010 prejela nagrado »dekanja leta«, ki jo podeljuje ugledna mednarodna organizacija profesorjev menedžmenta Academy of International Business (AIB).