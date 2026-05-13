Ivu Boscarolu podelili priznanje za življenjsko delo v letalstvu

Slovenski podjetnik in pionir letalstva Ivo Boscarol je prejel priznanje za življenjsko delo na področju letalstva, ki ga podeljuje Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA). Komisija za podeljevanje priznanj je odločitev sprejela 8. aprila 2026, nagrado pa mu bodo podelili 13. maja na 6. konferenci o letalski varnosti CAA v Zrečah.

Boscarol je priznanje prejel za več kot štiri desetletja dolgo delo v letalstvu ter izjemen vpliv na razvoj ultralahkega in električnega letalstva doma in v svetu. Njegovo kandidaturo je januarja letos predlagal Jure Griljc, komisija pa je Boscarolovo kariero ocenila kot izjemen prispevek k razvoju letalske panoge.

Kot ustanovitelj podjetja Pipistrel je Boscarol pomembno zaznamoval razvoj energetsko učinkovitih lahkih letal ter pionirskih električnih pogonov. Pod njegovim vodstvom je Pipistrel postal globalno prepoznaven proizvajalec inovativnih letal, slovensko znanje pa razširil v več kot sto držav sveta.

Komisija je v obrazložitvi poudarila tudi Boscarolovo vlogo pri vzpostavljanju mednarodnih standardov na področju električnega letalstva ter njegov prispevek k razvoju tehnološko naprednih letal, ki veljajo za sinonim inovativnosti in aerodinamične odličnosti.

Njegov vpliv po oceni CAA presega zgolj industrijski okvir. Aktivno je sodeloval pri razvoju letalske skupnosti, podpiral mlade generacije ter sodeloval v številnih strokovnih in družbeno odgovornih projektih. Za svoje delo je v preteklosti prejel že več domačih in mednarodnih priznanj.

Slovesna podelitev priznanja bo potekala v okviru konference o letalski varnosti v hotelu Terme Zreče.