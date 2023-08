Prvovrstna politična tema, a iz napačnih razlogov

V nadaljevanju preberite:

Odlov nutrij je to poletje postal prvovrstna politična tema, a iz povsem napačnih razlogov. Namesto da bi se pogovarjali o pomembnih vprašanjih, ki so se odprla, se ukvarjamo s Tino Gaber in njenim partnerjem, premierom Robertom Golobom.

Zakaj takšen vplivniški aktivizem lahko zmanjša toleranco nekaterih delov družbe do drugih živalskih vrst, predvsem velikih zveri?

Problem v resnici ni Gabrova, ki je kot dolgoletna aktivistka za pravice živali v videu o »resničnem ozadju načrtovanega poboja nutrij« zastavila svoj glas za simpatične kosmate živalce, čeprav bi bilo korektno, da bi z dokazi podkrepila trditev iz videa, da je v študiji o vplivih nutrije (in pižmovke) v krajinskem parku Ljubljansko barje, ki jo je izvedel biolog Hubert Potočnik s kolegi z oddelka za biologijo ljubljanske biotehniške fakultete, »jasno izražen motiv za sistemsko korupcijo«.

Problem je Robert Golob, ki pod njenim in še čigavim vplivom zaobhaja ugotovitve stroke – za katere je obljubil, da jih bodo v njegovi vladi upoštevali – in s pozicije moči poskuša vplivati na odločitve ministrstev.