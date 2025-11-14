Problematična referendumska agitacija vrha RKC

V Zavezništvu Moje življenje, moja pravica, ki združuje koalicijske stranke in Srebrno nit, so zaradi kršitve zakona o volilni in referendumski kampanji na inšpektorat za notranje zadeve prijavili Nadškofijo Ljubljana. Sociolog religije dr. Marjan Smrke pa ugotavlja, da sta način mobilizacije in argumentacija z vrhov slovenske Rimskokatoliške cerkve (RKC) v primeru bližajočega se referenduma problematična in v nekaterih delih zavržna.

V zavezništvu zato trdijo, da je RKC v kampanji prestopila predvidene zakonske in ustavne okvire dovoljenega, zato so prejšnji teden na inšpektorat za notranje zadeve zaradi kršitve zakona o volilni in referendumski kampanji podali prijavo zoper Nadškofijo Ljubljana.