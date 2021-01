Prof. dr. Vane Antolič ponovno predstojnik ortopedije

Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je za predstojnika ortopedske klinike po letu dni premora, ko je bil vršilec dolžnosti predstojnika doc. dr. Oskar Zupanc, ponovno imenoval prof. dr. Vaneta Antoliča, ki je vodil kliniko pred tem 12 let.



V Antoličevem času se je število operacij in ambulantnih pregledov povečalo za več kot tretjino, čakalne dobe so se skrajšale, stroški zmanjšali, uvedenih je bilo več deset novih metod zdravljenja, klinika je bil prenovljena.

Zaradi donacije na zatožni klopi

Adaptacija ene izmed operacijskih dvoran je pripeljala Antoliča leta 2013 na zatožno klop. V odmevni korupcijski aferi, v kateri so kriminalisti preiskali 16 zdravnikov in dobaviteljev, Antoliču niso očitali osebnega okoriščanja kot drugim, pač pa prejetje donacij za prenovo klinike v višini 20.000 evrov. Sodni postopek po osmih letih še ni končan.



Slovensko zdravstvo brez donacij ne more delovati; tisto leto je samo UKC Ljubljana prejel 5,5 milijona evrov donacij, zato bo še posebno zanimivo, kako bo presodilo sodišče.



Poklukar se je odločil imenovati Antoliča za predstojnika po pooblastilu za zagotovitev nemotenega delovanja klinike, tudi v skladu z ustavo, ki določa, da je nedolžen, komur se s pravnomočno sodbo ne dokaže krivda. Prof. Antolič je med drugim napovedal reorganizacijo dela za skrajšanje čakalnih dob po zaključku epidemije.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: