Profesionalizacija svetov zavodov

Preverjali smo, kako poteka napovedana profesionalizacija svetov zdravstvenih zavodov. Razpis, na katerega so se lahko prijavili kandidati za predstavnika ustanovitelja v svetih 31 javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, se je zaključil 7. novembra lani, javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnike uporabnikov v svetih teh zavodov pa je bil podaljšan za 15 dni.

Kmalu ob nastopu nove oblasti je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan napovedal spremembe v svetih zavodov bolnišnic oziroma njihovo profesionalizacijo. Sveti naj bi bili namreč po novem vodeni strokovno in nič več politično, zato so lani objavili razpis, da bi našli primerne kandidate, s katerimi bi bilo napovedano tudi uresničljivo.

Na razpis, s katerim so iskali predstavnike ustanovitelja, so prejeli 192 prijav, med njimi je večina sedanjih članov svetov zavodov. Aleš Šabeder, direktor urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je novembra lani dejal, da bo seznam kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje (primerna stopnja izobrazbe, ustrezna znanja o vlogah, poslovanju, financiranju in organiziranosti svetov zavodov ...) na voljo v kratkem. Na včerajšnje vprašanje Dela, ali je seznam pripravljen in ali nam ga lahko posredujejo, se na ministrstvu še niso odzvali.

Poleg omenjenih kandidatov, ki bodo v svetih zavodov lahko predstavljali in zastopali državo, se z razpisom, ki so ga podaljšali za 15 dni – do 16. februarja – išče še kandidate, ki bodo v svetu predstavljali nevladne organizacije s področja varstva pacientovih pravic in samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima javni zdravstveni zavod sedež. Na ministrstvu za zdravje so povedali, da so zaradi daljših postopkov na ravni lokalnih skupnosti v zvezi z odločanjem o kandidatu samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima javni zdravstveni zavod sedež, prosili za daljši časovni rok.

V svetih zavodov bolnišnic bo po novem namesto enajstih le še sedem članov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Hitre spremembe pravilnika

In kakšna bo po novem sestava svetov zavodov?

Po decembra lani sprejetem Pravilniku o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, bodo v svetih sedeli štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), en predstavnik lokalne skupnosti ali nevladne organizacije s področja pravic bolnikov in en predstavnik zaposlenih. Skupaj bo torej članov sedem, prej pa jih je bilo 11. Po novem bo vse člane, tudi predstavnike ZZZS, lokalnih skupnosti in združenj bolnikov, morala potrditi vlada.

Ministrstvo bo najmanj enkrat na leto organiziralo obvezno usposabljanje članov, in sicer kot predavanja ali v elektronsko po spletu. Član sveta zavoda, predstavnik ustanovitelja, se bo moral prvega obveznega usposabljanja udeležiti v 12 mesecih od imenovanja.

Naj dodamo, da je v prvotno sprejetem pravilniku oktobra še pisalo, da mora biti najmanj en član predstavnikov ustanovitelja javni uslužbenec, zaposlen na ministrstvu ali organu v sestavi ministrstva (notranji predstavnik ustanovitelja), a so to dikcijo v decembra sprejetem opustili. V obdobju dveh mesecev so pravilnik spremenili še v nekaterih drugih členih, zato so objavili kar novega.