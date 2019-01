FOTO:Proge določila nezgrajena cesta

Plinski pogon

Med 11 mestnimi občinami je Celje osmo, ki bo dobilo javni mestni avtobusni promet. Po številu prebivalcev je Celje peta največja mestna občina. Za začetek bo vozilo deset avtobusov – dva brez streh verjetno samo poleti. Med petimi mestnimi progami je tudi Nakupovalna, ki se izogne mestnemu središču.

Pet linij

Infografika: Delo

Celje – Kot osmo slovensko mesto po Novi Gorici, Kranju, Velenju, Murski Soboti, Novem mestu ter seveda Ljubljani in Mariboru Celje šele danes dobiva javni mestni avtobusni potniški promet. Čeprav je deset avtobusov na plinski pogon občina kupila že pred časom in koncesijo za prevoz dodelila podjetju Nomago, je bilo treba počakati na dokončanje črpalke za stisnjen zemeljski plin ob Bežigrajski cesti, ki so jo odprli v četrtek. Vožnja z avtobusi bo brezplačna samo za predšolske otroke.Vsaj še nekaj časa, zagotovo pa vse letošnje leto bodo avtobusne proge speljane bolj za silo, saj Mestna občina (MO) Celje še ni zgradila načrtovanega odseka severne vezne ceste med Novo vasjo in Ostrožnim oziroma podaljška Ceste, čeprav ga načrtuje že več kot desetletje. Za cesto, vredno dva milijona evrov, ima Celje odobrenih 500.000 evrov iz kohezijskega sklada, kdaj bo mesto zanjo zagotovilo še svojih 1,5 milijona evrov, pa ni znano. Županje vrsto let trdil, da brez severne vezne ceste nima pomena uvajati mestnih avtobusov, a ti danes kljub temu začenjajo voziti. Celje je sicer eno od mest, ki so najbolj obremenjena s prašnimi delci, te pa poleg kurišč najbolj povzroča prav promet.Po lanski všečni izbiri imena KolesCe za mestna kolesa so na celjski občini za avtobuse izbrali ime Celebus. Še predlanskim so načrtovali nakup dizelskih, nato pa so kupili plinske. Občina je Nomagu, ki bo za pol leta opravljanja prevozov dobil 372.000 evrov koncesnine, koncesijo dodelila šele decembra. Približno dva meseca je v Celju tudi deset mestnih avtobusov s po 20 sedišči in stojišči, dva od teh z odprto streho. Kupila jih je občina, Eko sklad pa ji je zanje obljubil 922.000 evrov prispevka.Za povečanje števila mestnih koles in ureditev avtobusnih postajališč je Celje dobilo še 745.000 evrov evropskega denarja, za skoraj 800.000 evrov vredno črpalko za plin pa 160.000 evrov.Na novih ali večinoma le posodobljenih avtobusnih postajališčih je občina postavila nadstreške, 42 postajališč je opremljenih tudi z digitalnimi prikazovalniki prihodov avtobusov.Za zdaj bo imelo Celje pet linij javnega mestnega potniškega prometa. Imenovale se bodo po naseljih severno od središča mesta, in sicer Ostrožno, Nova vas, Hudinja in Nakupovalna linija. Prve tri bodo naselja povezale z mestom, Nakupovalna linija pa bo potekala med Ostrožnim, Dečkovim naseljem, Novo vasjo, Hudinjo, nakupovalnim območjem ob Mariborski cesti in sejmiščem. Ko bo zgrajena severna vezna cesta, bo enaka kot doslej lahko ostala le peta linija, ki bo z železniške postaje vozila na celjski Stari grad. Štiri linije bodo torej po zgraditvi severne vezne cesta morali spremeniti, šele s tem pa bo funkcionalnost mestnega prometa boljša.Celjski javni prevozi ne bodo brezplačni za vse kakor v Velenju in Novi Gorici, v Murski Soboti pa le za občane. Dnevna vozovnica in enkratna ob nakupu na avtobusu bosta stali evro, tedenska pet, mesečna 15, letna sto evrov. Otroci do šestega leta bodo v spremstvu odraslih oproščeni plačila, otroke do 15. leta bo letna vozovnica stala 50 evrov, dijaki, študenti, upokojenci in invalidi pa bodo imeli 25 odstotkov popusta na letno vozovnico.