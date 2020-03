Program Starejši za starejše v času covida-19 ne deluje

Za organizirano dostavo hrane, zdravil in drugega bo civilna zaščita potrebovala podatke o starejših, ki živijo sami in bodo ali že potrebujejo pomoč. Društveni koordinatorji naj pripravijo izpise in stopijo v stik s civilno zaščito v svoji občini.

Ljubljana – Vodstvo Zdusa, zveze društev upokojencev, je sprejelo stališče, da naj zaradi problematike covida-19 društva nemudoma odpovedo občne zbore, prostovoljci, vključeni v program Starejši za starejše, pa naj do preklica ne obiskujejo uporabnikov.Prostovoljci programa Starejši za starejše do preklica ne obiskujejo uporabnikov in naj spoštujejo odločitve občin, kjer je vlogo organizatorja in koordinatorja aktivnosti, povezanih z novim koronavirusom, prevzela civilna zaščita. Za organizirano dostavo hrane, zdravil in drugega bo ta potrebovala podatke o starejših, ki živijo sami in bodo ali že potrebujejo pomoč.Društveni koordinatorji naj pripravijo izpise in stopijo v stik s civilno zaščito v svoji občini. Civilna zaščita pri oskrbi načrtuje vključitev mlajših prostovoljcev v koordinaciji z Rdečim križem, je Zdus zapisal v nujnem sporočilu za javnost.Hkrati poudarjajo, da naj prostovoljci iz programa Starejši za starejše, teh v Sloveniji deluje 3500, na leto pa obiščejo 22.000 ljudi, »obvestijo svoje uporabnike o zlorabah zaupanja starejših, ki so jih na terenu opazili prejšnji teden«. Prav tako naj jim povedo, da če kaj nujno potrebujejo, naj se obrnejo nanje, in naj nikomur, ki ga ne poznajo, ne odpirajo vrat. »Prostovoljci programa tako do nadaljnjega obiske omejijo na res najnujnejše in nikakor ne vsakodnevne.«Vsekakor je treba upoštevati navodila ministrstva za delo: do 29. marca se popolnoma zaprejo dnevni centri, v nujnih primerih morajo biti strokovni delavci dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tudi po telefonu ali e-pošti. Do navedenega dne so zaprte tudi svetovalnice in informacijske pisarne, prav tako ne delujejo programi zagovorništva.Namestitveni programi, »kjer je za uporabnike nujno zagotoviti podporo zaposlenih, delujejo nespremenjeno, ob striktnem upoštevanju navodil za preventivo, objavljenih na spletni strani NIJZ in vlade (www.gov.si/teme/koronavirus) (razkuževanje, umivanje, primerna razdalja, nič osebnih stikov ...).« Dodajajo, da si bo ministrstvo ob morebitnem pojavu okužbe v namestitvenih programih za izvajalce prizadevalo pridobiti zaščitno opremo.Zdus opozarja, naj društva kot organizatorji občnih zborov nemudoma odpovedo tovrstna srečanja, če tega že niso storili. Lahko jih izvedejo korespondenčno ali pa jih bodo opravili pozneje. Tista, ki morajo upravnemu organu še oddati letno poročilo za preteklo leto, naj to storijo v roku. V njem naj navedejo, kateri organi (upravni, nadzorni odbor ...) so poročilo že potrdili in kdaj, pozneje pa naj sporočijo še sklep občnega zbora oziroma zbora članov, ko bo ta lahko izveden. Tudi volitve funkcionarjev bodo opravili kasneje, do nadaljnjega se zaprejo pisarne društev, prav tako ni športnih, kulutrnih in drugih dejavnosti.Od včeraj tudi vodstvo in strokovne delavke Zdusa delajo od doma, ob delovnih dneh bodo dosegljivi po e-pošti in mobilnem telefonu med 8. in 16. uro.