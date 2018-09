Programski svet danes o Katji Šerugi, KPK, pa tudi o poročilu varuhinje

Prijava na KPK za Kadunca smešna

Programski svet ni »naduredništvo«

Na današnji seji programskega sveta RTV se obeta burna razprava. Danes bo 29 svetnikov odločalo o soglasju za imenovanjena položaj direktorice TV Slovenije, obravnaval pa naj bi tudi poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev. Prav tako naj bi prisluhnili pojasnilu o prijavi generalnega direktorja Igorja Kandunca protikorupcijski komisiji (KPK).Igor Kadunc bo smel kandidatko Katjo Šerugo imenovati na položaj direktorice Televizije Slovenije, če bo pridobila soglasje programskega sveta. Zanj potrebuje 15 glasov. Za zdaj ni mogoče napovedati, ali jo bo podprlo zadostno število svetnikov. Če Katja Šeruga ne bo dobila zadostne podpore, bi del članov programskega sveta menda podprl razrešitev Igorja Kadunca.A to ni edino odprto vprašanje, ki bi lahko doprineslo k razrešitvi Kadunca. Nadzorni svet ga je zaradi suma morebitnega nasprotja interesov prijavil protikorupcijski komisiji. Vmešaval naj bi se v razpis za neodvisne filmske producente. Zaposlene na RTVS, pristojne za razpisa, je menda hotel prepričati, naj spremenijo svojo odločitev v korist podjetja Arsmedia, ki je med drugim zaslužno za filma Petelinji zajtrk in Šanghaj.»Sum morebitnega nasprotja interesov s prijavo na KPK je svojevrsten konstrukt, ki pa se je pojavil ravno v pravem času da bi se na željo nekaterih lahko elegantno izpraznil najvišji položaj na RTV Slovenija, ki bi ga nato zasedel »njihov« kandidat,« pa je v odzivu na dogajanje zadnjih dni na facebooku zapisal Igor Kadunc. Kot pravi je bil na položaj imenovan kot nepolitični kandidat in da je taka tudi strategijo kadrovanja znotraj RTV. »Očitno pa so v ozadju sile, ki jim je močno v interesu, da se polastijo javnega medija.«Prijavo na KPK je označil za smešno. Kot pravi, se je iz postopka izločil, se je pa pozanimal o dogajanju, povezanem z razpisom. »S pritožbo se razen tega, da sem za reševanje pooblastil vodjo pravne pisarne, nisem ukvarjal in se o njej nisem z nikomer pogovarjal. Logično pa je, da sem hotel izvedeti, ali je bil sam postopek izveden korektno.« Ob tem še poudarja, da sama prijava ravnanja KPK še ne pomeni koruptivnega ravnanja.Ena od točk na redni seji programskega sveta pa je tudi obravnava poročila varuhinje pravic gledalcev in poslušalce Ilinke Todorovski. Združenje novinarjev in publicistov je varuhinjo pozvalo k razrešitvi, saj ji očitajo dvojna merila pri presoji programskih vsebin.Iz Društva novinarjev Slovenije so danes opozorili, da programski svet RTV Slovenije ni »naduredništvo«, ki secira posamezne dela programa ali uredniške odločitve. »Društvo novinarjev Slovenije niti slučajno ne želi polemizirati s posameznimi odločitvami varuhinje Ilinke Todorovski; menimo, da se tega ne bi smel lotevati niti programski svet,« so prepričani. Poudarjajo, da v pravilniku o delovanju varuha piše, da je samostojen in neodvisen institut. »Varuh je sicer dolžan programskemu svetu enkrat letno poročati o svojem delu, takrat je možna tudi razprava o poročilu, sicer pa je od njega neodvisen. Programski svet torej nikakor ni organ, ki naj bi polemiziral s posameznimi odločitvami varuha,« še dodajajo.