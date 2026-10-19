V Lendavi proizvedli do pet milijonov cigaret na dan

Odkritje tovarne nelegalnih cigaret v industrijski coni Lendave potrjuje tezo policije, da je naša država zaradi svoje lege v mednarodnem nezakonitem prometu s tobačnimi izdelki pomembna predvsem kot tranzitna država ter kot logistična pretovorna točka ali občasno kot skladiščna država, v posameznih oziroma redkih primerih pa tudi z ilegalnimi proizvodnimi obrati. Primere pogosto – kot v lendavskem primeru – odkrije finančna uprava, zaradi pristojnosti pregona pa prevzame policija. Vrednost ene produkcijske linije ponarejenih cigaret je znašala od 300.000 do 500.000 evrov, na dan pa naj bi obe omogočali izdelavo do pet milijonov cigaret. Ta je imela od odkritja tovarne veliko dela, saj so po naših podatkih policijski preiskovalci v zadnjih dneh morali zaslišati 31 Paragvajcev in dva ...