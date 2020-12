Projekt integrirane oskrbe se v Krškem nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

V Krškem, kjer so po dveh letih in pol končali pilotni projekt integrirane oskrbe Most, je občina zaradi odličnih izkušenj in potreb na terenu zagotovila nadaljnje sofinanciranje. »To je izjemna novica za vse naše oskrbovance, ki jih je skrbelo, kako bodo naprej živeli brez nas, in za našo ekipo, ki bo lahko nadaljevala uspešno zastavljeno delo,« pravi Carmen Rajer, vodja projekta Most in vodja Pomoči na domu Krško.