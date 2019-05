Projekt Mopead opažen v strokovni javnosti

Ljubljana – V strokovni reviji Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, ki jo izdaja Alzheimer's Association iz Velike Britanije, je objavljen članek o temeljih in strukturi projekta Mopead (Modeli vključevanja bolnikov z alzheimerjevo boleznijo). V tem projektu sodeluje tudi Slovenija.



Cilj projekta Mopead je premikati družbene paradigme k pravočasni diagnozi alzheimerjeve bolezni (AB) v njeni zgodnji fazi ter uvajati nove pristope pravočasnega vključevanja bolnikov z AB v zdravljenje. Projekt financira Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (Innovative Medicine Initiative – IMI), v katerem sta partnerja Evropska unija s programom Horizon 2020 in Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA).



V Evropi je vzpostavljenih pet projektnih središč (v Nemčiji, na Nizozemskem, v Sloveniji, Španiji in na Švedskem), v okviru katerih bodo opredeljeni in preizkušeni štirje modeli za pravočasno zaznavanje AB. Modeli pravočasnega vključevanja so: Odprta hiša, spletno orodje Državljanska znanost in dva modela, ki vključujeta diabetologe in splošne zdravnike. Raziskovalci bodo primerjali proučevane modele, da bi izboljšali pravočasno zaznavanje in diagnozo AB ter tudi omogočili njihovo izvedbo.



Načrtujejo se tudi smernice za oblikovanje politik, ki bodo spodbujale vključevanje bolnikov v postopke pravočasnega prepoznavanja in diagnoze. Kot je znano, pa projekt Mopead spodbuja vključevanje bolnikov v klinična testiranja in s tem odgovarja na nujnost odkritja učinkovitih intervencij, s katerimi bo mogoče zaustaviti AB, so sporočili iz Spominčice – Alzheimerja Slovenija.



V zadnji številki glasila Spominčica pa so tudi objavili podpisnike pobude Alzheimer Europe, s katero si ta prizadeva, da bi demenca postala prednostna naloga na področju javnega zdravstva, raziskovanj in social. Alzheimer Europa je svojim članicam (tudi Spominčici – Alzheimerju Slovenija) poslal pobudo, da bi jo podpisalo čim več kandidatov za evropske poslance in poslanke.