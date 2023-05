Projekt nove stanovanjske soseske v fazi projektiranja

Projekt nove kranjske stanovanjske soseske Ob Savi je trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije, na podlagi katere bo Stanovanjski sklad RS zaprosil za gradbeno dovoljenje. Pridobiti ga želijo še letos in nato prihodnje leto začeti gradnjo. Občina medtem že pripravlja komunalno in prometno infrastrukturo na območju načrtovane soseske.

Kot so v današnjem sporočilu spomnili na Mestni občini Kranj, kjer so se na to temo v petek sestali s predstavniki Stanovanjskega sklada RS, morajo še pred začetkom gradnje soseske zagotoviti komunalno in prometno infrastrukturo na tem območju z rekonstrukcijo dela Savske ceste, zgraditvijo novega mostu čez Savo, prestavitvijo tlačnega kanala pod mostom čez Savo in vzpostavitvijo zaščite pred poplavami.

»Potem ko smo pridobili večino zemljišč za rekonstrukcijo ceste in mostu ter pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo Savske ceste in mostu pri Planiki, so se marca letos že začela dela, in sicer z gradnjo 120 metrov dolgega opornega zidu ob stavbi Mega Center Kranj, v drugi fazi pa še na ostalem delu tega kraka Savske ceste,« so navedli.

Okoli 700.000 evrov vredna gradnja bo zaključena predvidoma septembra letos. Po zaključku bo vozišče širše, brežina pa utrjena. Dela potekajo po terminskem načrtu, trenutno pa izvajalec izvaja izkop in zaščito brežine. V času del je urejena delna zapora ceste, sicer promet poteka neovirano.

Protipoplavna zaščita

Kot so se dogovorili na petkovem sestanku, bosta občina in sklad na ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana naslovila skupno pobudo glede protipoplavne zaščite, saj bo ta projekt v Kranju po gradnji komunalne in prometne infrastrukture ter nove soseske pomenil »pomembno ureditev in oživitev še enega od dolga leta degradiranih območij v Kranju«.

Matjaž Rakovec, župan Kranja FOTO: Voranc Vogel/Delo

V soseski Ob Savi je v prvi fazi predvidena gradnja 187 stanovanj, po zaključku druge faze pa bo zgrajenih skupno 265 javnih najemnih stanovanj. Na voljo bo tudi 28 oskrbovanih stanovanj za starejše.

Kot je po navedbah kranjske občine pojasnil projektant Davorin Počivašek iz arhitekturnega biroja Počivašek Petranovič, idejna zasnova predvideva skoraj dve tretjini trisobnih stanovanj. »Pri snovanju soseske nas poleg racionalne in funkcionalne zasnove stanovanj in objektov zanima tudi vprašanje kakovosti bivanja v skupnosti: na eni strani zagotavljanje zasebnosti doma, na drugi pa bivanje v skupnosti, predvsem spodbuda druženju, omogočanju sosedstva,« je dejal.

Kranjski župan Matjaž Rakovec pa je spomnil, da nameravajo v Kranju do leta 2026 zagotoviti okoli tisoč novih stanovanj, pri čemer ji bo skoraj tretjino zagotovil Stanovanjski sklad RS. »Sicer pa se je že začela gradnja prve faze Kranjske iskrice z 263 stanovanji, na gradbeno dovoljenje za 226 stanovanj na Zlatem polju čaka tudi Dolnov, na Planini in v Stražišču pa gradijo tudi oskrbovana stanovanja, ki jih prav tako primanjkuje,« je dodal.