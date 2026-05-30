Mladi brez izobrazbe ali zaposlitve potrebujejo le nekoga, ki jih sliši

V Sloveniji je po zadnjih podatkih 7,6 odstotka mlajših odraslih, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlovanje ali usposabljanje. Gre za enega najnižjih deležev v Evropski uniji, a še vedno to pomeni več tisoč ljudi, starih od 15 do 29 let. Da bi lažje prišli do zaposlitve ali do zaključka šolanja, že več kot dvajset let izvajajo program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+). V program, sofinanciran iz evropskega socialnega sklada, je bilo v aktualni finančni perspektivi do zdaj vključenih 1548 mladih.

Program PUM-O+ je, kot so odgovorili na zavodu za zaposlovanje, nadgradnja več kot dveh desetletij izvajanja PUM: »V tem času so bile pridobljene obsežne izkušnje pri delu z mladimi, ki so izpadli iz izobraževalnega sistema ali se soočali z različnimi ovirami pri vstopu na trg dela. Na podlagi teh izkušenj je bil razvit učinkovit pristop, ki temelji na individualnem delu z udeleženci, projektnem učenju ter tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem in delodajalci. Ključni dodani vrednosti programa sta celostna podpora mladim in njegova preventiva – ne le na področju zaposlovanja in izobraževanja, temveč tudi pri razvoju socialnih, osebnih in učnih kompetenc.«

V programu veliko ustvarjajo, imajo lesno delavnico, šivajo, vsak dan si skuhajo kosilo oziroma malico. V programu, v katerem delajo v manjših skupinah in se zato lažje posvetijo vsakemu posamezniku, skušajo mlade opolnomočiti, da bodo lažje zaključili šolo ali pridobili zaposlitev. FOTO: PUM-O+

Program izvaja dvanajst organizacij za izobraževanje odraslih, od tega sedem iz vzhodne in pet iz zahodne kohezijske regije. Namenjen je mladim od 15. do 29. leta; vanj so lahko vključeni največ deset mesecev. V prejšnji finančni perspektivi je bilo po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v program vključenih 3067 mladih, v tej finančni perspektivi pa od 1. junija 2023 do konca aprila letos skupno 1548. Program bodo izvajali do konca septembra 2028, njegova skupna vrednost je 13 milijonov evrov. Od tega je 8,4 milijona evrov sredstev iz evropskega socialnega sklada plus, del sredstev zagotavlja tudi državni proračun.

Nujen človeški stik

»Pred dvema letoma sem imela operacijo kolena in se je rehabilitacija precej zavlekla. Tako sem se izpisala iz srednje šole, zdaj sem prišla v program PUM-O+ in delam vozniški izpit. Potem si bom poiskala službo, da bom imela prihodek, tako da bom lahko dokončala šolanje po izpitih,« je svojo zgodbo povedala Neža, ki program obiskuje v Don Boskovem centru v Celju. Tam ga izvajajo že od leta 2000, zadnje desetletje v okviru zavoda Za vas živim. Neža nam je pojasnila, da je najpomembnejše, da so v programu vsi skupaj, da je del skupine: »Nikoli nisi sam. To je zelo pomembno, ker ko so ljudje na zavodu za zaposlovanje, so večinoma pač doma in verjetno nimajo veliko stikov z drugimi.«

Podobno je dejala Urška, diplomirana arheologinja. Trenutno je na zavodu za zaposlovanje, ampak ni hotela samo čepeti doma: »Želela sem nekaj narediti, prijateljica, ki je tudi tu, mi je povedala, da se imajo zelo dobro. Pa sem se želela prepričati, ali je to res. Vsekakor mi je tu lepo že zaradi družbe. Vesela sem, da smo taka skupina, ki se razume. Imamo pa tudi nekaj individualnega dela, zadnji čas smo veliko trenirali za Medpumovski turnir.« Gre za športni turnir v nogometu, odbojki in balinčkih, ki ga že več let organizira celjski zavod Za vas živim in nanj pridejo organizacije, ki izvajajo program PUM-O+. Tokrat je pokal ostal v Celju …

Urška je kmalu po diplomi, ko se je že vpisala na magisterij iz etnologije in kulturne antropologije, delala v vrtcu in tam ugotovila, da bi bila rajši vzgojiteljica. Tako zdaj načrtuje, da se bo septembra vpisala na prekvalifikacije. Vmes pa je enega od mladih, ki zaključuje osnovno šolo po izpitih in hkrati obiskuje PUM-O+, inštruirala zgodovino. Ob našem obisku omenjenega mladostnika ni bilo v centru, ker je imel izpit iz angleščine, za katerega menda ni bilo treba držati pesti. Mentoricam in drugim mladim je naročil, naj pesti raje držijo za biologijo.

V programu Projektno učenje mlajših odraslih poskrbijo tudi za telo. FOTO: PUM-O+

Kuhinja združuje

Še zdaleč pa niso vsi v programu zato, ker bi radi malo družbe. Svitlana, vsi jo kličejo Zarina, je iz Ukrajine. Z družino so bili najprej v Švici, potem na Portugalskem, pred letom dni so se preselili v Slovenijo. Zaradi vojne in vseh selitev ni končala srednje šole. Septembra bo prvič prestopila prag celjske srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, želi si postati fotografska tehnica. V programu PUM-O+ se uči zlasti slovenščine in gre ji že precej dobro. »Tu se lahko pogovarjam in vadim ter se pripravljam za šolo, ne samo za slovenščino, tudi za druge predmete, kot je matematika. Že štiri leta namreč ne obiskujem nobene šole,« je povedala Svitlana, ki je zelo motivirana.

Včasih s sonarodnjakom Dimitrijem poklepetata v domačem jeziku. Dimitrij je v Sloveniji že šest let, v program pa je prišel, ker ni prav veliko hodil v šolo: »Šprical sem. Zdaj pa sem se vpisal na gostinsko za kuharja.« V centru si sicer vsak dan sami skuhajo kosilo oziroma toplo malico, ampak Dimitrij prizna, da so se največkrat, ko pride, že odločili, kdo bo v kuhinji tisti dan, ali pa je celo že skuhano.

Kot je povedala vodja programa v zavodu Za vas živim Mojca Ploštajner, z mladostniki veliko delajo na vrtu, imajo lesno delavnico, kjer predelujejo les in izdelujejo različne družabne igre, šivajo … »Ključne so praktične veščine. Kuhinja je res pomembna, nekateri ne znajo niti čebule nasekljati, ko pridejo. Pa je osnova našega življenja, da znamo pripraviti hrano. Hkrati smo me tri, ki izvajamo program, tako tudi pomirjene, ker vemo, da bodo dobili vsaj en topel obrok na dan,« je dejala Ploštajnerjeva. Veronika Bezgovšek, mentorica v programu, je dodala: »Kuhinja je pomembna tudi zato, ker v kratkem času prideš do izdelka, ki ga lahko pokažeš. To zelo veliko pomeni za človekovo samozavest.«

Veliko več kot zaposlitev in šola

Po podatkih ministrstva okoli 70 odstotkov udeležencev programa nadaljuje ali zaključi šolanje oziroma se zaposli. S tem se program uvršča med ene najbolj uspešnih, vsekakor pa smiselnih in učinkovitih. Poleg ponovne vključitve mladih v izobraževanje in lažjega prehoda na trg dela so pozitivni učinki tudi razvoj socialnih, osebnih in poklicnih kompetenc, krepitev samozavesti, motivacije in odgovornosti ter zmanjševanje socialne izključenosti mladih.

Nekateri, ki prvič pridejo v program, ne znajo niti nasekljati čebule. Toda z vsakodnevno pripravo kosila, kjer je rezultat dela takoj viden, se veliko spremeni. FOTO: PUM-O+

Po besedah Veronike Bezgovšek, ki v programu dela že od leta 2000 in ima torej veliko izkušenj, je ključno, da mladi tega ne doživljajo kot neko ustanovo, šolo: »Mi, ki smo tu, smo del njih. Ni jim težko nas kaj vprašati, se z nami pogovarjati. Zelo sproščeno je. Nobena od nas ni ne psihologinja ne psihoterapevtka. Ampak smo tukaj in zdaj. Mladostnik pa največkrat ne potrebuje ne vem česa, temveč samo nekoga, ki ga sliši. Komur lahko pove, da mu je težko, ki ga razume in ga ne obsoja.«

Mojca Ploštajner je dodala, da sta glavna cilja sicer res ali nadaljevanje šolanja ali zaposlitev, toda v programu sta včasih v drugem planu. Veliko mladih, ki prihajajo, je namreč iz disfunkcionalnih družin ali so starši odsotni, taki, da jim mladi ne morejo zaupati. Ne vsi, a veliko je takih primerov, pojasnjuje: »Na prvem mestu moramo tako razrešiti njihovo prtljago, ki jo iz družine prinesejo s sabo. Ne morejo se vpisati v šolo ali iti v službo, če so v osnovi nefunkcionalni. Najprej morajo urediti sebe, se postaviti v močnejši okvir, se opolnomočiti. In mi smo tu, da jim pri tem pomagamo.«

Včasih se začne z zelo majhnimi stvarmi. Kot je denimo navajanje na rutino. Da pridejo vsak dan in da uro prihoda pomaknejo na 8. uro, kar je lahko precej težko, če so prej vsak dan spali do enajstih. »To so mladostniki, ki večinoma niso fakultetno izobraženi, kar pomeni, da ne morejo pričakovati zaposlitev, pri katerih jim ne bo treba biti ob določeni uri na delovnem mestu. Zato je že ta rutina zelo pomembna,« je dejala Veronika Bezgovšek.

Vračanje

Mladostniki, vključeni v program, so zelo različni. Ne le po starosti, tudi po sposobnostih. Največkrat mentorice s pogovorom in delom ugotovijo, kakšne so njihove spretnosti, močna področja, kakšne so njihove želje. A takih, kot je Neža, ki natančno ve, kaj hoče, in si želi dokončati še dva letnika srednje šole, ni veliko. »Več je mladostnikov, ki so malo izgubljeni na svoji poti, kot pa takih, ki pridejo sem z že izdelanim scenarijem in načrtom. V desetih mesecih, kolikor so lahko vključeni, si mnogi tudi premislijo. Najprej bi bili nekaj, naslednjič spet nekaj drugega. Zelo nihajo in jih moramo malo uokvirjati,« je dejala Ploštajnerjeva.

V prejšnji finančni perspektivi je bilo udeležbo v programu mogoče podaljšati, tega zdaj ni. Mentorice si želijo, da bi bilo to možno v prihodnje, saj se nekateri zelo počasi odpirajo. »Včasih šele po devetih, celo desetih mesecih mladostnik začuti, da bi pa nekaj vendarle rad počel. Ampak takrat je program zanj končan. Je pa res, da so naša vrata vedno odprta tudi za vse nekdanje udeležence,« je dejala Bezgovškova. Mojca Ploštajner se je nasmejala: »Skoraj vsak dan prihajajo tudi oni. Ali da nam povedo, kaj se jim je zgodilo v življenju, včasih ne vedo, kam bi se dali za nekaj ur, pa pridejo k nam. Ali pa pridejo na kosilo. Nekaj je takih, ki se pojavijo prav takrat, ko imamo malico, in jih z veseljem nahranimo. Vemo, da to potrebujejo.«

Med tistimi, ki se večkrat oglasijo, sta Lana in Aljaž. Mentorice se nanju takoj spomnijo, ko jih vprašamo o kakšni res pozitivni zgodbi, ki je bila plod programa Projektno učenje mlajših odraslih. »Prišla sta zelo mlada, stara 18, 19 let. Z vseh strani jima je šumelo. Ona je potem zanosila in starši so oba vrgli ven. Tu pri nas sta spala en teden. Eden od naših salezijancev (zavod je ustanovil Salezijanski inšpektorat, op. p.) se je za fanta malo zavzel, da so ga spravili v službo, kjer je še danes. Z Lano sta se poročila, imata tri otroke, stanovanje in službo. Res lepa in navdihujoča zgodba,« je razložila Veronika Bezgovšek.

Sodelovanje

Največkrat mlade v program napoti zavod za zaposlovanje, od tam je prišel tudi Patrik. Ko je čakal, da bi opravil tečaj za varnostnika, so mu predlagali, naj v tem času odide v PUM-O+. »Morda bom v prihodnosti dokončal srednjo šolo. Nam pa mentorice pomagajo, da si poiščemo zaposlitev, ki bi nam najbolj ustrezala. Družimo se, ustvarjamo. Zdaj smo bili kar veliko na vrtu. Ni se prav fino umazati, ampak tako je,« je bil pošten Patrik.

V zavodu Za vas živim so se povezali tudi s celjskim šolskim centrom, ki jim je poslal že nekaj mladih. Kot so povedale mentorice, imajo v šoli za zadnji vzgojni ukrep vključitev v ta program, dijaki pa potem v šolo hodijo pisat samo teste. Letos so imeli tako vključene tri fante, dva sta se že pred iztekom desetih mesecev vrnila v šolo, eden prav zdaj opravlja zaključni izpit, da bo postal zidar. Veronika Bezgovšek se spominja mame enega od nekdanjih udeležencev, ki jim vsako leto pošlje doma pridelane šparglje v zahvalo: »Bil je že tik pred izključitvijo in ga je šola, kot skrajni ukrep, poslala k nam. To je bil zanj trenutek streznitve. S tem se je vse obrnilo. Dokončal je šolo, danes je zaposlen.«

Celjski zavod Za vas živim (mentorice v spodnji vrsti z mladimi) že več let pripravlja Medpumovski turnir. Gre za športno srečanje, malo po principu iger brez meja, vseh organizacij, ki izvajajo program PUM-O+. Tokrat je pokal odšel v Celje. FOTO: PUM-O+

Mentorica Barbara Kotnik je dejala, da je dobro sodelovanje s šolami in zavodom zelo pomembno, včasih je treba mlade postaviti pred dejstvo, da bodo pač morali v program: »Če jih kdo vpraša, ali si želijo v program, si tega nikoli ne bodo želeli. Ker je boljše in predvsem lažje biti doma oziroma kjerkoli je že tista cona udobja.« Dodala pa je, da program ne daje le mladostnikom, ampak tudi mentorjem: »Zame osebno to ni služba in delo, ampak bolj poslanstvo. Tako kot me opolnomočimo mlade, tudi oni veliko dajo nam. Nam osvetlijo pogled mladih. Gre za vzajemnost.«

In gre za zaupanje. Mladi, ki iz različnih razlogov potrebujejo pomoč, jo v tem programu dobijo. Zlasti pa dobijo občutek, da so vredni, da zmorejo, da so tudi neuspehi del življenja. In da je življenje lahko zelo lepo, če ti le na pot kdaj stopi nekdo, ki te ne obsoja, ampak te sprejme takega, kot si.

Rubrika nastaja v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj.

