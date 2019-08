Promet bo te dni povečan od Hrvaške proti Avstriji

V naslednjih dneh bo promet povečan predvsem od meje s Hrvaško proti Avstriji ter od Madžarske proti Italiji, zato je pričakovati zastoje predvsem pred delovnimi zaporami in običajnimi ozkimi grli, so sporočili z Darsa.



V koloni bodo vozniki najverjetneje stali pred Šentiljem in Karavankami. Še največ prometa tam pričakuejo od sobote do torka. Gnečo gre pričakovati tudi na gorenjski avtocesti v popoldanskih konicah med Ljubljano in Kranjem; na primorski avtocesti v obe smeri, največ v soboto, nedeljo in ponedeljek; na meji s Hrvaško – bolj ali manj bodo obremenjeni vsi mejni prehodi, tako ob vstopu v Slovenijo kot izstopu iz države.



