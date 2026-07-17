Zaradi nesreče zastoj na primorski avtocesti

Na slovenskih cestah je popoldne nastalo več zastojev, nekaterim so botrovale nesreče. Na primorski avtocesti je tako zaradi nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani, poroča portal Promet.si

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Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri.

Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti sta zastoja med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

FOTO: Promet.si

Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi z ljubljanske zahodne in južne obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru. Zastoja sta še na cestah Lesce-Bled in Razdrto-Postojna v obe smeri.