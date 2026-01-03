Konec počitnic in smučarska prireditev v Podkorenu: na cestah več prometa

Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da bo v dneh po novem letu, od danes do srede, promet na cestah gostejši. Najizrazitejše obremenitve pričakujejo na smereh od Hrvaške proti Avstriji, deloma tudi proti Italiji. Današnje prometne razmere bodo dodatno zaznamovane s smučarsko tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju v Podkorenu, zaradi katere je povečan promet pričakovati tudi na cestah proti Kranjski Gori.

S Policijske uprave Kranjska Gora so sporočili, da bo pred začetkom ženske tekme promet zgoščen predvsem v smeri proti Kranjski Gori, po njenem zaključku pa v nasprotni smeri. Na območju prizorišča v Podkorenu bo veljal poseben prometni in parkirni režim, na kar naj bodo obiskovalci pozorni.

Policija obiskovalcem svetuje, naj se na prizorišče odpravijo pravočasno, v prometu ravnajo strpno ter ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo. Ob tem opozarjajo še na pomen trezne vožnje, zaklepanja vozil in odstranitve dragocenosti z vidnih mest. Obiskovalce pozivajo tudi k spoštovanju javnega reda in miru ter k odgovornemu in korektnemu navijanju.

Na prometnoinformacijskem centru dodatno poudarjajo, da je povečan promet v teh dneh povezan s koncem praznikov in šolskih počitnic v nekaterih državah. Danes je po njihovih navedbah pričakovati tudi večjo prometno obremenitev v okolici večjih nakupovalnih središč.