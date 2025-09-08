Nova ureditev čez Rebernice: tranzitni tovorni promet nič več čez Fernetiče

Na odseku vipavske hitre ceste čez Rebernice, kjer potekajo obsežna obnovitvena dela je začela veljati nova prometna ureditev. Tovorni promet proti Italiji poteka po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ni več preusmerjen na Fernetiče. Ves promet osebnih vozil je medtem preusmerjen na regionalno cesto.

Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi oziroma Italiji od sredine avgusta zaradi obsežnih obnovitvenih del, ki vključujejo tudi gradnjo prepotrebne zaščite proti burji, zaprta. Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet proti Italiji je od takrat potekal po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa čez prehod Fernetiči. Promet v drugi smeri, torej proti Razdrtemu, je medtem potekal normalno.

A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi zaradi poostrenega nadzora na italijanski meji, povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično so se razburili avtoprevozniki, ki so od države zahtevali rešitve.

Dars se je zato z vsemi relevantnimi deležniki – avtoprevozniki, policijo ter gasilskimi in reševalnimi službami – dogovoril za spremembo prometnega režima.

Po enotedenski preureditvi gradbišča tako z današnjim dnem na odseku čez Rebernice velja nova prometna ureditev. V smeri Vipave oziroma Italije je promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov preusmerjen na drugo polovico hitre ceste, torej smerno vozišče proti Razdrtemu, in poteka po enem prometnem pasu. Drugi pas je namenjen izključno intervencijskim službam.

Preusmeritve tranzitnega tovornega prometa na Fernetiče torej ni več. Promet osebnih vozil v smeri Vipave oziroma Italije pa je prek priključka Razdrto še naprej preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

V smeri Nanosa in naprej proti Ljubljani oziroma Kopru pa promet tovornih vozil nad 3,5 tone v tranzitu po hitri cesti ni več možen in je že predhodno preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Preusmeritev ne velja za avtobuse.

Promet osebnih vozil in lokalnih tovornih vozil nad 3,5 tone pa je medtem prek priključka Vipava tudi v smeri Ljubljane zdaj po novem preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Na Darsu so pojasnili, da bodo spremljali, kako bo novi režim deloval, in ga po potrebi prilagajali.