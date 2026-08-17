Pozorno na cestah, prihajajo poletne nevihte

Ob napovedanih plohah in nevihtah, ki naj bi Slovenijo sprva dosegle nocoj, v večji meri pa konec tedna, se lahko vozne razmere zelo hitro poslabšajo. Agencija za varnost prometa (AVP) voznikom svetuje, naj pred potjo preverijo vremensko in prometno napoved, med vožnjo pa hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram.

Ob močnem dežju se podaljša zavorna pot, zmanjša vidljivost, nevaren pa je tudi akvaplaning oziroma splavanje vozila. Če vozilo izgubi stik z voziščem, je treba popustiti plin, volan držati naravnost in ne zavirati sunkovito.

Ob toči se vozniki ne smejo ustavljati na odstavnem pasu, pod nadvozi ali v predorih, saj lahko s tem povzročijo nevaren nalet. Če vožnje zaradi neurja ni več mogoče varno nadaljevati, je treba zapeljati z avtoceste na prvem možnem izvozu ali ustaviti na počivališču.

Posebej nevarna so poplavljena cestišča, saj globine in moči vodnega toka ni mogoče zanesljivo oceniti. Vozniki naj jih ne prečkajo in naj upoštevajo navodila pristojnih služb.

Ključni nasvet AVP: prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo, izogibajte se sunkovitim manevrom, ne vozite čez poplavljeno cesto in pred daljšo potjo preverite vremensko napoved. Če je napovedano močno neurje, je pot bolje prestaviti.