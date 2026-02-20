Promet po železniškem mostu v Solkanu znova stekel

Promet po železniškem mostu v Solkanu, v katerega je v četrtek trčil avtobus, je danes znova stekel, so za STA potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Most je bil po trčenju preventivno zaprt, da so lahko pristojni preverili stanje konstrukcije. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, jo je ta odnesla brez resnejših poškodb.

Po podatkih policije je 66-letni voznik avtobusa vozil iz smeri nekdanjega mejnega prehoda oziroma novogoriške železniške postaje proti Solkanu. Ko je pripeljal do železniškega mostu, ni upošteval prometne signalizacije, ki promet prepoveduje vozilom, katerih skupna višina presega 3,3 metra, zato je z avtobusom trčil v most.

Poleg voznika je bil v avtobusu še mlajši potnik. Nobeden od njiju ni bil poškodovan, nastala pa je materialna škoda.

Medtem se je policistom javil voznik tovornega vozila s hlodovino, ki je v četrtek trčil v železniški nadvoz na cesti Postaja-Čepovan pri Mostu na Soči. Mostu sicer ni poškodoval.