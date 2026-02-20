  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Promet po železniškem mostu v Solkanu znova stekel

    Most je bil po trčenju z avtobusom preventivno zaprt, da so lahko preverili stanje konstrukcije.
    V prometni nesreči I. kategorije v Solkanu voznik avtobusa trčil pod železniški most. FOTO: PPP Nova Gorica
    Galerija
    V prometni nesreči I. kategorije v Solkanu voznik avtobusa trčil pod železniški most. FOTO: PPP Nova Gorica
    STA
    20. 2. 2026 | 13:15
    1:28
    A+A-

    Promet po železniškem mostu v Solkanu, v katerega je v četrtek trčil avtobus, je danes znova stekel, so za STA potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Most je bil po trčenju preventivno zaprt, da so lahko pristojni preverili stanje konstrukcije. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, jo je ta odnesla brez resnejših poškodb.

    image_alt
    Nesrečni solkanski most spet »žrtev«: vanj tokrat trčil avtobus

    Po podatkih policije je 66-letni voznik avtobusa vozil iz smeri nekdanjega mejnega prehoda oziroma novogoriške železniške postaje proti Solkanu. Ko je pripeljal do železniškega mostu, ni upošteval prometne signalizacije, ki promet prepoveduje vozilom, katerih skupna višina presega 3,3 metra, zato je z avtobusom trčil v most.

    Poleg voznika je bil v avtobusu še mlajši potnik. Nobeden od njiju ni bil poškodovan, nastala pa je materialna škoda.

    Medtem se je policistom javil voznik tovornega vozila s hlodovino, ki je v četrtek trčil v železniški nadvoz na cesti Postaja-Čepovan pri Mostu na Soči. Mostu sicer ni poškodoval.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Veleposlaniki

    Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

    Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do vztrajanja pri kandidaturi za veleposlaniški položaj.
    Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Na Celjskem brez elektrike okrog 8000 odjemalcev

    Največ snega je doslej zapadlo na Kozjaku in Pohorju. Trenutno po navedbah Arsa še sneži po nekaterih nižinah jugovzhodne Slovenije.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več

    Več iz teme

    mostnesrečaSlovenske železniceNova GoricaSolkan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Tajska

    Soustanovitelj modnega velikana Asosa umrl po padcu s 17. nadstropja

    Quentin Griffiths je bil britanski državljan, vpleten v dve tekoči sodni zadevi, je navedla tajska policija.
    20. 2. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Euro 2004

    Figo odgovarjal o Ronaldu: On je igral z mano in ne obratno

    Nekdanji portugalski zvezdnik Luis Figo je spregovoril o evropskem prvenstvu leta 2004, na katerem je prvič v svoji karieri nastopil tudi Cristiano Ronaldo.
    20. 2. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Most na Soči

    Promet po železniškem mostu v Solkanu znova stekel

    Most je bil po trčenju z avtobusom preventivno zaprt, da so lahko preverili stanje konstrukcije.
    20. 2. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    EU

    Za zasebne lete bodo EU funkcionarji porabili rekordnih 16 milijonov evrov

    Evropska unija za zvišanje stroškov krivi »širši geopolitični kontekst«.
    20. 2. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Predsednikov veto ogroža odpravo sporne reforme na področju pravosodja

    Zaradi sprememb pri imenovanju sodnikov, ki jih je uvedla prejšnja vlada, se je Varšava znašla tudi v sporu z evropsko komisijo.
    20. 2. 2026 | 12:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Most na Soči

    Promet po železniškem mostu v Solkanu znova stekel

    Most je bil po trčenju z avtobusom preventivno zaprt, da so lahko preverili stanje konstrukcije.
    20. 2. 2026 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    EU

    Za zasebne lete bodo EU funkcionarji porabili rekordnih 16 milijonov evrov

    Evropska unija za zvišanje stroškov krivi »širši geopolitični kontekst«.
    20. 2. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Predsednikov veto ogroža odpravo sporne reforme na področju pravosodja

    Zaradi sprememb pri imenovanju sodnikov, ki jih je uvedla prejšnja vlada, se je Varšava znašla tudi v sporu z evropsko komisijo.
    20. 2. 2026 | 12:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo