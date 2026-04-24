Zaradi praznikov že danes povečan promet: kje bodo zastoji

Zaradi prvomajskih praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah je na naših cestah pričakovati povečan promet in zastoje. Že danes popoldne bodo po pričakovanjih obremenjene zlasti gorenjska avtocesta iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in večjim turističnim krajem.

V soboto in nedeljo je napovedana velika gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic tudi v delu Belgije in Nizozemske. Prav tako bo povečan tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti, zato na agenciji za varnost prometa (AVP) svetujejo previdnost.

Najbolj obremenjen dan: 3. maj

Zgoščen promet lahko pričakujemo spet po 1. maju, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maja, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ta konec tedna in za prvomajske praznike, 1., 2., pa tudi 3. maja.

Obremenitve bodo izrazite tudi zaradi praznikov v tujini in tovornega prometa, vrh pa po 1. maju, zlasti v nedeljo, 3. maja, v smeri iz Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Razmere bodo dodatno otežene zaradi vremena. FOTO: Dejan Javornik

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

AVP: pred prazniki več prometa in povečana tveganja

Agencija za varnost prometa je ob tem spodbudila k strpnosti, pozornosti do pešcev, kolesarjev in motoristov, prilagoditvi hitrosti razmeram, spoštovanju varnostne razdalje, ustvarjanju reševalnega pasu ob zastojih, uporabi varnostnega pasu, prav tako opozarja na velika tveganja, ki jih v promet prinašajo alkohol, droge in uporaba mobilnega telefona med vožnjo.

Pred nami so tudi vremensko pestri dnevi, kar se bo odražalo v spremenljivih voznih razmerah na naših cestah. Napovedan sončen konec tedna bodo gotovo izkoristili motoristi in kolesarji. AVP zato vsem udeležencem v prometu svetuje: »Uživajte v prazničnih in počitniških dneh, a ne pozabite na varnost v prometu. Pred odhodom na pot preverite razmere in način vožnje prilagodite razmeram na cesti. Upoštevajte cestnoprometne predpise. Bodite strpni, uvidevni in prijazni! Takšni, kot si želite, da bi bili drugi vozniki do vas.«

Alkohol ne sodi v promet

Predvsem so opozorili, da naj ob prvomajskih praznovanjih vozniki ne pozabijo, da alkohol ne sodi v promet. Več kot četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in hujšimi poškodbami je namreč povezana z alkoholom. »Če boste uživali alkoholne pijače, se nikar ne podajte za volan vozila, krmilo motorja, e-skiroja ali na kolo. Zagotovite si drug prevoz: taksi, javni promet ali nekoga, ki ni užival alkohola.« Med ključnimi tveganji so še neprilagojena hitrost, neuporaba varnostnega pasu, prekratka razdalja in nezbranost. Posebno pozornost je treba nameniti ranljivejšim udeležencem – motoristom, kolesarjem, uporabnikom e-skirojev in pešcem – ter dosledno uporabljati zaščitno opremo in skrbeti za vidnost.