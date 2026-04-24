  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Zaradi praznikov že danes povečan promet: kje bodo zastoji

    Popoldne bodo obremenjene gorenjska avtocesta od Karavank proti notranjosti ter poti proti Hrvaški in turističnim krajem.
    V soboto in nedeljo je napovedana velika gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic tudi v delu Belgije in Nizozemske. Prav tako bo povečan tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    R. I., STA
    24. 4. 2026 | 07:18
    24. 4. 2026 | 08:13
    3:48
    A+A-

    Zaradi prvomajskih praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah je na naših cestah pričakovati povečan promet in zastoje. Že danes popoldne bodo po pričakovanjih obremenjene zlasti gorenjska avtocesta iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in večjim turističnim krajem.

    image_alt
    Prvomajske počitnice: kljub kriznim žariščem Slovenci množično na pot

    V soboto in nedeljo je napovedana velika gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic tudi v delu Belgije in Nizozemske. Prav tako bo povečan tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti, zato na agenciji za varnost prometa (AVP) svetujejo previdnost.

    image_alt
    Kam za prvomajske praznike v tujino?

    Najbolj obremenjen dan: 3. maj

    Zgoščen promet lahko pričakujemo spet po 1. maju, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maja, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

    Zaradi praznikov bo po Sloveniji med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ta konec tedna in za prvomajske praznike, 1., 2., pa tudi 3. maja.

    Obremenitve bodo izrazite tudi zaradi praznikov v tujini in tovornega prometa, vrh pa po 1. maju, zlasti v nedeljo, 3. maja, v smeri iz Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Razmere bodo dodatno otežene zaradi vremena. FOTO: Dejan Javornik
    Obremenitve bodo izrazite tudi zaradi praznikov v tujini in tovornega prometa, vrh pa po 1. maju, zlasti v nedeljo, 3. maja, v smeri iz Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Razmere bodo dodatno otežene zaradi vremena. FOTO: Dejan Javornik

    Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

    AVP: pred prazniki več prometa in povečana tveganja

    Agencija za varnost prometa je ob tem spodbudila k strpnosti, pozornosti do pešcev, kolesarjev in motoristov, prilagoditvi hitrosti razmeram, spoštovanju varnostne razdalje, ustvarjanju reševalnega pasu ob zastojih, uporabi varnostnega pasu, prav tako opozarja na velika tveganja, ki jih v promet prinašajo alkohol, droge in uporaba mobilnega telefona med vožnjo.

    Pred nami so tudi vremensko pestri dnevi, kar se bo odražalo v spremenljivih voznih razmerah na naših cestah. Napovedan sončen konec tedna bodo gotovo izkoristili motoristi in kolesarji. AVP zato vsem udeležencem v prometu svetuje: »Uživajte v prazničnih in počitniških dneh, a ne pozabite na varnost v prometu. Pred odhodom na pot preverite razmere in način vožnje prilagodite razmeram na cesti. Upoštevajte cestnoprometne predpise. Bodite strpni, uvidevni in prijazni! Takšni, kot si želite, da bi bili drugi vozniki do vas.«

    Alkohol ne sodi v promet

    Predvsem so opozorili, da naj ob prvomajskih praznovanjih vozniki ne pozabijo, da alkohol ne sodi v promet. Več kot četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in hujšimi poškodbami je namreč povezana z alkoholom. »Če boste uživali alkoholne pijače, se nikar ne podajte za volan vozila, krmilo motorja, e-skiroja ali na kolo. Zagotovite si drug prevoz: taksi, javni promet ali nekoga, ki ni užival alkohola.« Med ključnimi tveganji so še neprilagojena hitrost, neuporaba varnostnega pasu, prekratka razdalja in nezbranost. Posebno pozornost je treba nameniti ranljivejšim udeležencem – motoristom, kolesarjem, uporabnikom e-skirojev in pešcem – ter dosledno uporabljati zaščitno opremo in skrbeti za vidnost.

    Več iz teme

    prometprvomajske počitniceSlovenijagneča na cestahzastoji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo