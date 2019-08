Promet umirjajo plastični policisti

Kobarid

Tatjana Bobnar in Vesna Marinko pozivata k strpni vožnji in spoštovanju drugih udeležencev v prometu. Foto Foto Blaž Močnik/Delo

Policisti so v prvih sedmih mesecih po vsej Sloveniji obravnavali 10.241 ( lani 10.333). V teh prometnih nesrečah se je 409 oseb (477) hudo telesno poškodovalo, 3.543 (3.934) pa lažje. Na naših cestah je umrlo 66 (54) ljudi. V smrtnih prometnih nesrečah je umrlo največ voznikov osebnih avtomobilov – 18 (17), 12 (8) potnikov v osebnih avtomobilih, 11 (7) voznikov motornih koles in 11 (8) pešcev. Najpogostejši vzroki so še vedno vožnja z neprilagojeno hitrostjo, nepravilna stran in smer vožnje ter neupoštevanje pravil prednosti.

”Policist” v akciji. Foto Blaž Močnik/Delo

- Poleg običajnih policistov na zgornjeposoških cestah bodo odslej promet umirjale še silhuete policistov. Zaradi skrb zbujajoče statistike s porastom tragičnih prometnih nesreč je območje novogoriške policijske uprave že dalj časa pod drobnogledom.Policijska postaja Bovec bo tako poleg običajnih patrulj ob cestah nameščala še pet silhuet policista z radarjem. Plastične obrise mož in žena v modrem v naravni velikosti bodo nameščali na odsekih Predel–Bovec, Žaga–Kobarid, Trenta–Bovec, Staro selo–Kobarid in Robič–Staro selo.Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala, uporaba pa je imela pozitiven preventivni učinek, poudarjajo na agenciji za varnost prometa, saj da vozniki zmanjšajo hitrost svoje vožnje, zaradi česar se posledično umiri promet.Preventivne akcije s silhuetami so odločni korak v pravo smer, pravi v. d. direktorice agencije: »Prometna varnost zadeva vse nas. In dokler se tega ne bomo zavedali in dokler bomo mislili, da je prometna varnost stvar samo agencije za varnost prometa in policistov, je ne bomo izboljšali. Naš cilj ni pripravljati zakonov, ki bodo višali kazni, temveč je cilj preventiva, izobraževanje in opozarjanje.«Policisti PU Nova Gorica so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavali skupno 519 prometnih nesreč (lani 479). Smrtnih žrtev na tamkajšnjih cestah je letos že 11, medtem ko so lani v prometu tragično končale tri osebe. Kar osem od skupaj 11 smrtnih žrtev na tem območju so vzele ceste v zgornjem Posočju.Silhuete policistov je simbolično bovški postaji predala generalna direktorica policije, ki sicer priznava kadrovsko podhranjenost policije v Posočju: »Policiste potrebujemo na vseh področjih našega dela, vendar samo represija ni dovolj. Prometne nesreče se namreč ne zgodijo, ampak so povzročene. Morda se silhuete komu zdijo smešne, pa vendarle smo v policiji prepričani, da tudi to pripomore k umirjanju prometa.«Policijska uprava Nova Gorica sicer že izvaja aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti, načrt pa vključuje predvsem povečan nadzor prometa in večjo prisotnost policistov. Tudi policistov specializirane enote za nadzor prometa. Med turistično sezono tuje goste na nevarnosti opozarja še zloženka v več jezikih, ki jo najdejo v turistično-informacijskih pisarnah, kampih, moto zborih doma in v tujini.