Promet ves dan zgoščen, kolona pred Karavankami dolga 4 kilometre

Promet je na zadnjo nedeljo v avgustu marsikje po državi zgoščen, na več odsekih nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije kolona vozil dolga štiri kilometre, predor pa občasno zapirajo. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Avstriji, uporaba izvoza Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljena le za lokalni promet.

Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru promet poteka samo po levem pasu, zato se čas vožnje podaljša za približno eno uro. Zastoji v smeri Kopra nastajajo že od Ljubljane do Postojne. Pred Logatcem proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, tudi tam je nastal zastoj.

Zaprte številne ceste

Gneča je tudi na štajerski avtocesti, in sicer pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Predor Golo Rebro v smeri Ljubljane zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji.

Zaradi zapore je cesta Celje–Laško zaprta pri Tremerjah. Promet je zgoščen tudi na cestah Ravbarkomanda–Postojna, Unec–Postojna, Lucija–Izola, Šmarje–Koper, Lesce–Bled in od avtocestnega priključka Logatec proti Logatcu.