Predor Karavanke spet prevozen

Danes je na cestah proti morju in proti notranjosti države zaradi počitnic povečan promet. Predor Karavanke je bil zaradi okvare vozila zgodaj popoldne zaprt v obe smeri. Nastali so zastoji, vendar je zatem promet spet stekel.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Debeli hrib proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Logatec proti Kopru.

Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela-Bled na Bledu.

FOTO: Promet.si

Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaradi prireditve zaprta med 16.30 in 18.30.

V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.