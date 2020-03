Prometna dovoljenja in zavarovanja do 16. maja

Elektronska pošta in mobilni telefon

Ob začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov motornih vozil in vseh drugih postopkov v zvezi z njihovo registracijo, je veljavnost tako vozniških kot prometnih dovoljenj ter tudi avtomobilskih zavarovanj za tiste, ki jim je in bo veljavnost potekla med 17. marcem in 16. aprilom, začasno podaljšana do 16. maja.Prometna dovoljenja sicer tudi v normalnih razmerah veljajo še 30 dni po izteku, večinoma pa jih izdajajo pooblaščeni izvajalci tehničnih pregledov. Samo redki posamezniki so se za to opravilo do zdaj oglasili na upravnih enotah. Ker so tudi te zdaj odprte samo za življenjsko pomembne primere, vozniških in prometnih dovoljenj začasno ne izdajajo.V prometu je pomembna vloga zavarovalnic, ki so svoje enote zaprle v ponedeljek, 16. marca. V Slovenskem zavarovalnem združenju (SZZ) pojasnjujejo, da je zavarovanja vseh vrst moč do preklica sklepati samo na daljavo (po spletu). Če pa zavarovanec potrebuje pomoč na cesti, se lahko, kot običajno, obrne na ponudnika avtomobilske asistence, s katerim ima sklenjeno zavarovanje.Ob podaljšanem času za obnovo ter plačilo avtomobilskih zavarovanj v SZZ dodajajo, da se bo zavarovanje obnovilo z datumom poteka prejšnjega zavarovanja. V času, namenjenem za obnovo zavarovanja, je zagotovljeno tudi začasno podaljšanje kritja po prejšnjem zavarovanju. Ker pa zavarovalnice ves čas omogočajo ureditev zavarovanja na daljavo, v SZZ zavarovancem svetujejo, da po telekomunikacijskih sredstvih kontaktirajo svojo zavarovalnico oziroma zavarovalnega zastopnika.V Zavarovalnici Triglav je po navedbah, direktorja službe za korporativno komuniciranje, pogoj za ureditev zavarovanja na daljavo, brez fizičnega stika, da ima stranka elektronsko pošto, kamor bo od zavarovalnice prejela povezavo za dostop do pripravljene zavarovalne dokumentacije, in mobilno telefonsko številko, na katero bo prejela potrditveno kodo. S kodo bo lahko dostopala do posredovane zavarovalne dokumentacije in jo s klikom na posamezni dokument tudi podpisala. Za to e-certifikat ni potreben. Ker je velika večina avtomobilskih zavarovanj permanentna, veljajo, če niso bila odpovedana, tudi po zapadlosti premije v plačilo. Zavarovanje je torej v vsakem primeru veljavno.Izključno na daljavo opravljajo zavarovalnice tudi prijave škod, ki pa jih razen v nujnih primerih ni treba posredovati takoj, saj bodo upoštevali tudi tiste, ki bodo prispele v prihodnjih dneh ali tednih.Številna motorna vozila so vozniki kupili na lizing, tako da so lastniki vozil lizinške hiše., vodja službe v družbi SKB Leasing pojasnjuje, da so stranke, ki jim bosta zavarovanje in registracija potekla med 16. marcem in 16. aprilom, takoj po tem datumu oziroma takoj, ko uredijo zavarovanje in/ali registracijo, dolžne posredovati dokazila o zavarovanju in registraciji. Ker zavarovalnice tačas poslujejo na daljavo, v SKB Leasingu dodajajo, da se stranke lahko dogovorijo s svojim zavarovalnim agentom, da jim kar ta posreduje dokazila o zavarovanju in registraciji. V tej lizinški hiši so že do zdaj večino dokazil v zvezi z zavarovanjem in registracijo prejeli po elektronski pošti.