Prometna nesreča zaprla avtocesto pri Kozini

Prometno obremenjen vikend

Primorska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče pri Kozini zaprta proti Kopru in proti Ljubljani. Zaprt je bil tudi uvoz proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila okoli 21. ure, okoliščine pa še niso znane.Zaradi zaprte avtoceste je sprva nastal zastoj v obe smeri (dolg približno dva kilometra v smeri Ljubljani in kilometer v smeri Kopra), a se razmere niso stopnjevale, pač pa je gneča v slabih dveh urah skopnela.Ta konec tedna je bil na cestah v znamenju povečanega prometa. V petek in soboto so se zaradi praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije čez Slovenijo vozili tisti, ki so odšli na počitnice proti naši Primorski, sosednji Hrvaški ali še nižje. V obratni smeri je po prometni napovedi pričakovati povečan promet v ponedeljek in torek. V ponedeljek je namreč binkoštni ponedeljek ter praznik v Avstriji, na Madžarskem, v Nemčiji ter večjem delu Švice.