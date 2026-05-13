Prometni kaos v Ljubljani: najprometnejše križišče do poldneva brez semaforjev

Najprometnejše križišče v Ljubljani je danes prizorišče pravega prometnega kaosa. Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici Potniškega centra Ljubljana namreč danes od 6. do 12. ure prestavljajo semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času promet na tem območju usmerjajo policisti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Kljub trudu policistov nastajajo zastoji.

Gneča v okolici Bavarskega dvora FOTO: Blaž Samec

Zaradi pripravljalnih del so se v okolici Bavarskega dvora že včeraj po 22. uri pojavljali občasni izpadi optičnega omrežja, so navedli v občini, udeležence v prometu pa so prosili za razumevanje in upoštevanje navodil policistov.