Prometni zamaški na avtocestah in v mestih; ponekod po državi so ceste mokre, vozite previdno

Zaradi burje 1. stopnje velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, na vivavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo.

Na dolenjski avtocesti je med Grosupljem in Višnjo Goro spremenjena prometna ureditev. Vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na Višnji Gori proti Novemu mestu, naj se na začetku delavne zapore pri Grosuplju držijo levega pasu.

Dela:

Do sredine novembra bo na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod promet potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki bodo normalno prevozni, prav tako bosta v obeh smereh odprti počivališči. Od ponedeljka, 9.9., do konca meseca bo zaprt priključek Kranj zahod proti Avstriji.

Poslabšanje vremena se pozna tudi na cestah, ki so že običajno najbolj obremenjene ob koncih tedna. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, navaja Prometno-informacijski center za državne ceste.Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica proti Kopru so odstranil, a ostaja zastoj, ki segajužno obvoznico do razcepa Malence ter na zahodno obvoznico do razcepa Kozarje. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid na Gorenjki.Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici, na razcepu Dragučova iz smeri Lendave proti Šentilju. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Logatec proti Kopru.Zaradi povečanega prometa nastajajo zastoji, in sicer na Gorenjki pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Primorki od Razdrtega proti Ljubljani je gost promet z zastoji na različnih odsekih. Na Gorenjki pred predorom Šentvid proti Kranju, občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Bled - Lesce, Lucija - Strunjan - Izola, Izola - Strunjan, Padna - Koper, Starod - Kozina in Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, Vrhnika - Brezovica, na Brezovici.Kakšno je stanje na mejnih prehodih?