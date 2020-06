Propadli domski projekt v Moravčah nameravajo oživiti

Moravče – Po vseh peripetijah okoli gradnje doma starejših občanov v Moravčah občinsko vodstvo nestrpno pričakuje javni razpis ministrstva za delo, na katerega se bo lahko prijavil bodoči investitor (koncesionar) in tako končno uresničil projekt, vreden sedem milijonov evrov. Že izbranemu koncesionarju, ljubljanski družbi Comett domovi je namreč država odvzela koncesijo.Toliko zapletov, kot jih je doživljal moravški projekt vse od leta 2008, ko so v družbi Comett domovi dobili koncesijo, jih bržkone ni noben drug v bližnji in daljni okolici. Po besedah moravškega župana Milana Balažica nekdanji župan in koncesionar v ...