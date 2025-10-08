Propalestinska vladna drža se sklada z naklonjenim javnim mnenjem

V nadaljevanju preberite:

Delež državljanov, ki podpirajo priznanje Palestine, se je v zadnjem letu nekoliko povečal (s 50 na 55 odstotkov), kažejo podatki iz najnovejše javnomnenjske raziskave Slovensko javno mnenje, ki jo že več desetletij izvaja Center za raziskovanje javnega mnenja na ljubljanski fakulteti za družbene vede.

Da takšen delež podpornikov ni presenetljiv, meni mednarodni politolog dr. Marko Lovec s Fakultete za družbene vede UL, saj je Palestino pred kratkim priznalo še nekaj pomembnih držav, kot so Velika Britanija, Kanada in Avstralija, hkrati pa se je povečala kaotičnost razmer v regiji. Lovca pri tem preseneča, da ob vsem angažmaju vlade Roberta Goloba in civilne družbe le 55 odstotkov vprašanih podpira priznanje, kar pomeni, da se številni sprašujejo, ali je priznanje Palestine res tisto, kar rešuje problem.