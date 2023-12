Props in Novak na zaslišanju pred odboroma DZ

Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props in kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak se bosta danes predstavila pristojnima odboroma DZ. Če bosta njuni predstavitvi ustrezni, bosta za ministra predvidoma imenovana na izredni seji DZ v četrtek.

Props, ki bo na zaslišanju pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, je poslanec Svobode. Pred tem je nazadnje vodil Upravno enoto Litija, bil je tudi že sekretar v kabinetu ministra za okolje in prostor.

Ob prevzemu se bo moral med drugim soočiti s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij. Na položaju bo, če bo imenovan, nasledil Sanjo Ajanović Hovnik, ki je oktobra odstopila, potem ko so se nanjo zgrnili očitki o domnevno nepravilni dodelitvi sredstev nevladnim organizacijam.

Franc Props. FOTO: Marko Feist

ovak, ki se bo predstavil odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, je državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor. V preteklosti je že bil državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, med drugim tudi direktor državnega stanovanjskega sklada.

Med perečimi vprašanji resorja so urejanje vodotokov in zagotovitev nadomestnih lokacij po avgustovski ujmi. Akutne so med drugim tudi težave z zvermi, ki napadajo drobnico ter usklajevanje interesov varovanja narave in kmetovanja.

Prejšnji minister Uroš Brežan je odstopil oktobra, potem ko je premier Robert Golob zaradi prepočasnih postopkov glede izplačil po poplavah izgubil zaupanje vanj.

Jože Novak. FOTO: Ministrstvo za naravne vire in prostor

DZ bo o imenovanju Propsa in Novaka odločal predvidoma na izredni seji v četrtek, ki pa jo mora kolegij predsednice DZ še sklicati.

Medtem pa ostaja izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja, saj Golob predloga kandidata v DZ še ni poslal. Vodenje kmetijskega ministrstva naj bi sicer zaupal Vojku Adamiču. »Nov kmetijski minister bo imenovan, ime bo isto«, je ob robu sprejema za predstavnike invalidskih organizacij ob mednarodnem dnevu invalidov skopo komentiral Golob. Kdaj bo ime kandidata poslal tudi v DZ, pa ni razkril.