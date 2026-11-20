Predlagane spremembe proračunov za leti 2027 in 2028, o katerih bodo danes odločali poslanci, prinašajo precej manj denarja za področje ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Po predlogu sprememb proračuna za leto 2027 je predvidenih skupno 3,3 milijarde evrov oziroma 124 milijonov evrov manj od ocene letošnje realizacije. Vsa področja ne bodo prizadeta enako, vsi pa se sprašujejo, kaj to pomeni za slovensko javno vzgojo in izobraževanje. Državni sekretar Rok Strašek je na odboru za izobraževanje ob obravnavi predlaganih sprememb proračunov povedal, da je vrzel, če upoštevamo tudi obveznosti iz plačne reforme, še precej višja od 124 milijonov evrov, in sicer znaša 428 milijonov evrov za leto 2027 in 603 milijone evrov za leto 2028. Povedal je, da se je v preteklih letih obseg ...