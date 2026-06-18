Katera ministrstva so letos najbolj povečala odhodke

V prvih štirih mesecih so prihodki vseh štirih blagajn javnega financiranja znašali 10,3 milijarde evrov, kar je 11,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se v tem času povečali bolj, in sicer za 12,1 odstotka na 10,7 milijarde evrov. Katera ministrstva so odhodke najbolj povečala?

Vlada se je seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna. Minister za finance Andrej Šircelj je izpostavil »zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov, ki so jo povzročili ukrepi v prejšnjem mandatu«.

Konsolidirana bilanca vseh štirih državnih blagajn – državnega proračuna, zbirne bilance proračunov občin ter pokojninske in zdravstvene blagajne – kaže, da so se prihodki v prvih štirih mesecih glede na enako obdobje lani povečali za 1,05 milijarde evrov. K rasti so v največji meri prispevali davčni prihodki, ki so bili v prvih štirih mesecih leta v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta višji za 873 milijonov evrov oziroma 10,2 odstotka. Skupni odhodki so se v v tem času povečali za 1,15 milijarde evrov.

Minister za finance Andrej Šircelj je izpostavil »zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov, ki so jo povzročili ukrepi v prejšnjem mandatu«. FOTO: Blaž Samec

Državni proračun pa je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Več sredstev kot v enakem obdobju lani je bilo namenjenih za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost, socialne transferje, investicije, subvencije in stroške dela v javnem sektorju. Odhodki državnega proračuna so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih petih mesecih letos višji za 15,6 odstotka in so dosegli 41,6 odstotka odhodkov, načrtovanih v sprejetem proračunu.

Prihodki so se zvišali za 11,4 odstotka in so dosegli 41,5 odstotka načrtovanih prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v prvih petih mesecih letošnjega leta znašal 890 milijonov evrov oziroma 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda, so sporočili z ministrstva za finance.

Podatki o povečanju porabe po ministrstvih kažejo, da je velik del višjih odhodkov tudi posledica koriščenja evropskih sredstev, reforme plač v javnem sektorju, investicij in višjih socialnih transferov.

Odhodke najbolj povečalo finančno ministrstvo

Odhodke je v od januarja do maja letos glede na enako obdobje lani najbolj povečal finančni resor, in sicer za 425 milijonov evrov, od tega 303 milijone evrov za izločanje na sklad za načrt za okrevanje in odpornost, 41 milijonov evrov evrov več za plačila v proračun EU, 35 milijonov evrov več pa je država plačala za obresti.

Sledi šolski resor

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v tem času odhodke povečalo za 113 milijonov evrov, kar je tudi posledica plače reforme.

Višja nadomestila za brezposelne

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je odhodke v tem času povečalo za 108 milijonov evrov. Za 27 milijonov evrov so se povečali izdatki za izvajanje zakona o osebni asistenci, za 26 milijonov evrov denarna nadomestila za brezposelne, 22 milijonov evrov pa za družinske prejemke. Denarna nadomestila za brezposelne se seveda niso zvišala zaradi višjega števila brezposelnih, ki je rekordno nizko, ampak zaradi letošnjega zvišanja nadomestil.

Ministrstvo za obrambo je odhodke povečalo za 69 milijonov evrov, od tega 32 milijonov evrov za kadre v vojski, 16 milijonov evrov za pravice po vojni zakonodaji, medtem ko za infrastrukturo in opremljenost devet milijonov evrov. FOTO: Blaž Samec

Na Morsu več za kadre, manj za opremo

Ministrstvo za obrambo je odhodke povečalo za 69 milijonov evrov, od tega 32 milijonov evrov za kadre v vojski, 16 milijonov evrov za pravice po vojni zakonodaji, medtem ko za infrastrukturo in opremljenost, kar od Slovenija zahteva Nato, le devet milijonov evrov.

Pospešitev infrastrukturnih projektov

Ministrstvo za infrastrukturo je imelo 68 milijonov evrov več odhodkov kot v enakem obdobju lani, povišanje je predvsem posledica izvajanja projektov, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi. Investicije v javne zdravstvene zavoda ter plačila pripravništvom zdravstvenih delavcev in specializacij pa sta glavna razloga, da so se odhodki ministrstva za zdravje povečali za 64 milijonov evrov.