»Prosimo vas, da nas jemljete resno!«

· Še eno pismo Srebrne niti odločevalcem z opozorilom o slabšanju razmer v domovih za starejše.

· Zbornica zdravstvene in babiške nege bo vztrajala pri zahtevi za sprejetje ustreznih kadrovskih normativov in standardov.

· Poskrbeti je treba za osnovne higienske potrebe, ponudbo tekočin in boljše jedilnike.



Nihče jih ne pomaga dvigniti



Neustrezno ukrepanje ob zlomih



Zahtevali bodo »pravi kader na pravih mestih«



Graditi javne domove z evropskimi sredstvi

Ljubljana – Ob več peticijah, povezanih s slabšanjem kakovosti storitev v domovih za starejše, in veliko pismih svojcev z opozorili o neprimernem ravnanju s stanovalci, ki so povsem odvisni od tuje pomoči, so v združenju za dostojno starost Srebrna nit včeraj na predsednika vlade, ministrstvi za delo in zdravje, varuha človekovih pravic, ZZZS in skupnost socialnih zavodov naslovili pismo s predlogi, kaj je treba v domovih ukreniti takoj.Starejši nimamo časa čakati, da bo napisanih še nekaj strategij in akcijskih načrtov, v praksi pa se nič ne spremeni, je na včerajšnji tiskovni konferenci poudarila predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden. Veliko domov dela dobro, čedalje več pa je tudi nesprejemljivih praks, ki se ne bi smele dogajati, je dejala.Dr. Ignacij Voje in Ivica Potisek, stanovalca enote Tabor ljubljanskega Doma upokojencev Center, ki je včasih veljal za enega bolj kakovostnih, sta opozorila na slabšanje kakovosti storitev zaradi pomanjkanja kadra (o čemer smo pisali včeraj), zdi pa se jima nezaslišano, da vodstvo doma pravi, da kader odhaja zaradi pritiskov stanovalcev. V zadnjih letih so domovi zaradi Zujfa zmanjševali število kadra, stanovalci, ki so ostali ali prihajajo na novo, pa potrebujejo zahtevnejšo kategorijo oskrbe. Poudarila sta, da bi bilo nujno prevetriti kadrovske normative v domovih.Silvija Novak, ki ima mamo v enoti Bokalce Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, je povedala, da so svojci šele z vsakodnevnimi in tedenskimi pritiski dosegli, da je za stanovalce, ki potrebujejo pomoč pri vseh opravilih, denimo dementne, vsaj nekoliko bolje poskrbljeno. Dosegli so, da ima pri hranjenju vsak svoj slinček ves dan, ne da dobi umazanega od nekoga drugega, poleg čaja, ki je preveč sladkan, dobijo nesladkano limonado. V zadnjem času pa so ob sobotah, nedeljah in praznikih ukinili posedanje, ker ni kadra, ki bi stanovalce dvignil pokonci, tako nekateri ležijo celo po štiri dni skupaj. Opozorila je tudi, da sta dve oziroma tri plenice za 24 ur na stanovalca premalo. Po njenem odgovornost nosijo država, ki ni sposobna urediti razmer, nezainteresirani strokovni delavci in tudi svojci, ki ne obiskujejo svojih bližnjih v domovih.Medenova je povedala, da v društvo Srebrna nit dobivajo veliko telefonskih klicev in pisem, ki opozarjajo na kritične razmere, tako med prazniki ponekod dobivajo suho, zapakirano večerjo. Imeli so primere, ko so samo zaradi vztrajanja svojcev ustrezno ukrepali in stanovalca odpeljali v bolnišnico, tam pa so ugotovili zlom kolka, enkrat tudi zlom sramne kosti. V enem od Deosovih domov je zdravnik oskrbovanca neprimerno obravnaval. Pri dehidraciji, ki je pri starostnikih pogosta, so včasih predpisali hidracijo, zdaj pa je v domovih ne izvajajo, ker ni ustreznega kadra, je nekaj primerov povzela Medenova. Dejala je, da so s svojci pripravljeni iti na pogovor z vodstvom doma, ponekod vodstvo je za to, drugje jih sploh nočejo sprejeti.Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege – zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman je povedala, da bodo po petkovem soglasju ministra za zdravje Aleša Šabedra k dokumentu o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi vztrajali pri zahtevi za sprejetje ustreznih kadrovskih normativov in standardov. Zagotovila je, da bodo zahtevali »pravi kader na pravih mestih«.Medenova je še opozorila, da je treba urediti enoten nabor plačljivih storitev, ki se zdaj po domovih razlikujejo, med njimi pa se pogosto znajdejo osnovne storitve zdravstvene in socialne oskrbe ter storitve, povezane z nego, prehranjevanjem in higieno. V pravilniku o metodologiji oblikovanja cen socialnovarstvenih storitev je po predlogu društva treba natančno določiti, kaj se sme zaračunavati, in onemogočiti samovoljno zaračunavanje dodatnih storitev. K večji preglednosti bi po njihovem pripomogli standardi posameznih vrst oskrbe in kriteriji za določitev oskrbe, ki morajo biti določeni glede na potrebe uporabnikov, ne glede na kadrovske zmožnosti izvajalca.Nujna je tudi gradnja javne mreže domov s pomočjo evropskih sredstev. Poskrbeti je treba za osnovne higienske potrebe ter menjati plenice tistim, ki to potrebujejo, vsaj trikrat ali štirikrat na dan. Med drugim so zapisali, da naj bo ponudba tekočin, denimo čaja ali kompota, oskrbovancem nenehno na voljo. Jedilniki morajo biti boljši, tistim, ki ne morejo jesti sami, pa naj bo zagotovljena pomoč pri hranjenju.Končala je z besedami dr. Vojeta v njegovem januarskem pismu odločevalcem: »Verjemite, da nam bo enkrat dovolj. Tudi mi smo sposobni biti glasni in se javno upreti na Prešernovem trgu. Zato vas prosimo, da nas jemljete resno!«