Prost vstop prvo nedeljo v mesecu? Za zdaj zakonu sledi le slap Savica

Obiskovalci naravnih znamenitosti, za katere je treba plačati vstopnino, bi morali imeti po zakonu vsako prvo nedeljo v mesecu brezplačen vstop. Pred prvo nedeljo v septembru smo preverili, kako je v praksi, in ugotovili, da je vsaj za zdaj prost vstop le za slap Savica.

V kratkem naj bi izvajanje določila zagotovili za korita Mostnice in Škocjanske jame, pri vseh drugih naravnih vrednotah se na izvedbo še pripravljajo ali pričakujejo več pojasnil ministrstva za okolje in prostor. Tam vztrajajo, da je zadnji rok za izvedbo konec tega leta. In če jim to ne bo uspelo? »Če upravljavec oziroma skrbnik ne ravna v skladu z določbami zakona, so predvideni ukrepi pristojnih inšpekcijskih služb.«