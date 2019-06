Pouka prostega dneva ne bo več treba nadomeščati

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v uradnem listu objavilo spremembe pravilnikov o šolskem koledarju za osnovne in glasbene šole, po katerih bo lahko minister določil, da šolam pouka prostega dneva ni treba nadomeščati. S tem se želi ministrstvo izogniti nadomeščanjem pouka ob sobotah.



Zakonodaja namreč določa, da pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni. Če v šolskem letu, denimo zaradi velikega števila praznikov, ki padejo na delovne dni, te določbe ni mogoče izpolniti, morajo šole pouka proste dni nadomeščati ob sobotah, kar šolam povzroča tudi organizacijske težave.



Samo v letošnjem šolskem letu so šole pouk v soboto nadomeščale dvakrat. V soboto, 29. septembra, so nadomeščale odpadli pouk s 24. decembra, v soboto, 11. maja, pa pouk, ki je odpadel v petek, 3. maja. Pouk je potekal tudi v soboto, 2. februarja, le da takrat ni šlo za nadomeščanje prostega dne, pač pa je pouk potekal, da se zagotovi minimalno število dni pouka.

Odločal bo minister

Po danes objavljenih spremembah šolam ne bo treba več nadomeščati odpadlega pouka, če se bo tako odločil minister. Prav tako ne bo več določeno najmanjše število dni pouka, ampak le datum začetka in konca šolskega leta. »Zaradi vsakoletnega spreminjanja koledarja se dnevi začetka in konca pouka namreč težko ujamejo s številom tednov pouka, prav tako nastajajo odstopanja pri določitvi najmanjšega števila dni pouka.



Tudi v praksi se je izkazalo, da omejitev števila tednov in hkrati dni pouka ni smiselna oziroma ni potrebna, saj je že podana omejitev pouka z opredelitvijo trajanja dveh ocenjevalnih obdobij, znotraj katerih je šola dolžna realizirati učne načrte v skladu s predmetnikom,« so navedli na ministrstvu.