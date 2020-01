Prostofer marca tudi na Jesenicah

Nesebična pomoč

Jesenice – Sredi marca se bo Prostofer, projekt zavoda Zlata mreža, v katerem občina zagotavlja brezplačne prevoze starejšim, ki morajo po različnih opravkih, začel tudi na Jesenicah. Trenutno kupujejo električno vozilo in iščejo prostovoljne voznike.Na zgornjem Gorenjskem so projekt uvedli že v Kranjski Gori, Radovljici in Bohinju. Ker je vse več starejših, tudi potrebe po skrbi zanje naraščajo. Prostofer pa celovito rešuje problematiko mobilnosti starejših. Namenjen je vsem tistim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. S pomočjo tega projekta lažje pridejo do zdravnika, javnih ustanov, trgovinskih centrov in podobno.Prostoferji so veliko več kot samo prostovoljni vozniki. Sopotnikom nesebično pomagajo. Pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo jim nesti vrečke iz trgovine, v oporo so jim pri vzpenjanju po stopnicah in podobno, pravijo na jeseniški občini.Uporabnik, ki potrebuje prevoz, vsaj tri dni prej pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru zapišejo njegove podatke in lokacijo prevoza ter prostovoljnega voznika obvestijo o prevozu. Za vozilo in za zavarovanje voznika ter potnikov poskrbi občina.