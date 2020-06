Prostofer tudi v Ribnici

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10.

Prostofer je uveljavljen način prevažanja starejših v nekaj manj kot 40 občinah. FOTO: Prostofer

»Ponavadi traja od tri do šest mesecev, da se uporabniki navadijo na storitev Prostoferja ,« pravi Miha Bogataj, ki razloži, da se začetno manjše število voženj in uporabnikov iz meseca v mesec spreminja in raste.

Ribnica – Ribniški županje prevzel električno vozilo Renault ZOE, ki bo namenjeno prevažanju starejših v okviru projekta Prostofer. To je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža, ki deluje v nekaj manj kot 40 občinah in povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo ali morejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč.Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačno jih prepelje do javnih ustanov, trgovinskih centrov in drugam.Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza ter obvestijo prostovoljnega voznika o prevozu. Ta podatke sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz.​Vozilo zagotavljajo občine, v tem primeru občina Ribnica, ki bo z električnim vozilom ena prvih s tovrstnim vozilom na širšem kočevsko-ribniškem območju v projektu Prostofer.Uporabniki lahko kličejo klicni center za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. »Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje,« pravijo v zavodu Zlata mreža.Projekt Prostofer je začel delovati januarja 2019 s štirimi prostovoljnimi vozniki v štirih občinah, kjer so projekt izvajali. Zdaj je vanj vključenih že skoraj 300 voznikov in 38 občin, kjer zagotavljajo prevoze starejših ljudi. Kot pravi, direktor zavoda Zlata mreža, računajo, da bo projekt Prostofer do konca leta deloval v 60 občinah.