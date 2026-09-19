Prostovoljci nabrali tristo kilogramov smeti in skoraj 6000 cigaretnih ogorkov

Danes je na slovenski obali potekala že 17. akcija Čista obala. Na njej je sodelovalo 247 prostovoljcev, ki so odpadke pobirali na 32 lokacijah vzdolž celotne slovenske obale – od Lazareta na meji z Italijo do Sečoveljskih solin ob meji s Hrvaško. Zbrali so dobrih 295 kilogramov odpadkov in našteli kar 5819 cigaretnih ogorkov, so sporočili organizatorji Čiste obale 2026.

Prostovoljci so delo začeli malo po 11. uri, ko je nastopila oseka, so poročali na rtvslo.si. Ura začetka ni naključna, saj organizatorji akcijo vsako leto prilagajajo plimovanju in tako čistilcem omogočijo dostop do delov obale, ki jih morje sicer skriva. Pri pobiranju prostovoljci odpadke tudi natančno preštevajo in popisujejo. Letos jim je pri tem prvič pomagala mobilna aplikacija čista obala, s katero so podatki o najdenih smeteh zbrani še bolj sistematično. Ugotovitve bodo predstavili v prihodnjih dneh.

Pri pobiranju so prostovoljci odpadke tudi natančno preštevali in popisovali. FOTO: Borut Tavčar

Akcija Čista obala je del mednarodne pobude International Coastal Cleanup, ki poteka pod okriljem organizacije Ocean Conservancy. In čeprav je odpadkov zadnja leta opazno manj kot nekoč, to še ne pomeni, da jih ni več.