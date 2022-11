Prostovoljci: Nekaterim plačali, pa jih nikjer ni bilo

Prostovoljci, ki so med epidemijo pri civilni zaščiti Mestne občine Celje (CZ MOC) pomagali pri testiranju in cepljenju, dokazujejo, da še vedno niso dobili izplačano vsega, kar jim je pripadalo po enem od protikoronskih zakonov. Na občini trdijo, da so izplačali vse, kar je prijavilo vodstvo CZ MOC, prostovoljci pa ugotavljajo, da naj bi bili podatki, ki jih je občini pošiljal takratni poveljnik CZ MOC Teodor Goznikar, ponarejeni. Goznikar, ki ga je s sklepom za poveljnika imenoval župan Bojan Šrot, vse zanika.

Prostovoljcem, ki so bili med epidemijo vključeni ali vpoklicani za opravljanje nalog na področju zaščite in reševanja in pomoči, je po zakonu od 28. novembra 2020 do 15. junija 2021, ko epidemija ni bila več razglašena, pripadal dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve. Če so naloge opravljali do štiri ure, so dobili deset evrov, za delo od štirih do osem ur 20 evrov in za več kot osemurno delo 30 evrov. Sredstva je občina za prostovoljce dobila od države, kot so odgovorili iz celjske občine, je šlo skupno za 60.530 evrov. Dodali so, da so trem aktiviranim članom štaba CZ MOC izplačali nadomestila plač in povračilo stroškov v višini 48.943,15 evra, od tega je poveljnik Teodor Goznikar prejel 26.549,51 evra.

Teodor Goznikar je na predlog Mestne občine Celje prejel bronasti znak civilne zaščite, Janševa vlada pa mu podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19. FOTO: FB

Nekateri prostovoljci vztrajajo, da so prejeli premalo, čeprav so delali z veseljem. Nekateri nekaj desetakov premalo, spet drugi več tisoč evrov premalo. Da vsi še zdaleč niso dobili vsega, trdi tudi takratni namestnik poveljnika Hilarij Pongrašič: »Ocenjujem, da so prostovoljcem ostali dolžni okoli 20.000 evrov. Na občini so mi razlagali, da so vse plačali in da so prostovoljci vse podpisali. Ko sem zahteval, da mi to pokažejo, smo s prostovoljci ugotovili, da so papirji ponarejeni! To niso bile njihove opravljene ure, ki sem jih pošiljal Teodorju, prav tako pa niso bili njihovi podpisi!«

Občina seznanjena

Obsežen paket dokumentov, ki smo jih dobili, dokazuje, da so prostovoljci o vsem obvestili vse pristojne. »Večkrat smo pisali. Najprej podžupanji Bredi Arnšek, direktorici občinske uprave Ingrid Mastnak, tudi županu Šrotu. Pisal sem na Upravo RS za zaščito in reševanje, tudi Janezu Janši,« razlaga Pongrašič. Še posebej jih boli, ker so denar, celo več tisoč evrov, dobili nekateri, ki jih prostovoljci nikoli niso videli na terenu. Med njimi P. P., ki naj bi delal v cepilnem centru, ko je na družbenem omrežju objavljal fotografije z drugega konca Slovenije.

Na občini vztrajajo, da so prostovoljci dobili plačano vse: »Prostovoljci so prejeli plačila na podlagi uradnih in potrjenih dokumentov, ki jih je strokovna služba MOC prejela od CZ MOC. Prav tako jim je bil dnevno zagotovljen topel obrok in izplačan regres za potne stroške, ki so jih prijavili.« Podatke je občini pošiljal poveljnik Goznikar, širši javnosti bolj znan kot obdolženec zaradi pošiljanja grozilnih pisem z naboji predstavnikom zadnje Janševe vlade, zdaj pa kandidat za mestnega svetnika na listi SNS. Goznikar je marca 2021 prejel tudi priznanje uprave za zaščito in reševanje, za katero ga je predlagala celjska občina.

Najboljši

Goznikar je za Delo zanikal vse navedbe Pongrašiča: »Enkrat sta k meni prišli prostovoljki in povedali, da nista dobili vsega. Ugotovil sem, da sem res naredil napako in sem sam plačal 20 evrov. Sem pa imel veliko težav z namestnikom, ki je pripravljal sezname prisotnosti. Jaz sem jih samo prepisal v obrazce. Vsi, ki so delali, morajo biti plačani. Ampak ne za zalivanje rož, tudi to je bilo namreč napisano! Covidni dodatek dobiš, ko si neposredno povezan z nalogami. Zaradi namestnika sem kasneje odstopil.«

Kako razlaga, da se je eden od domnevnih prostovoljcev v času, ko naj bi bil v cepilnem centru, slikal na drugem koncu Slovenije in to objavil na družbenem omrežju? »Kaj vem, kaj on vse objavlja! Saj ima ves čas telefon v roki.« Prostovoljci, mnogi so delo nadaljevali tudi po zaključeni epidemiji, trdijo, da niso dobili vsega. Pongrašič zaključuje: »Z njimi sem bil eno leto skupaj. Najboljši smo bili v Sloveniji! Kar spomnite se, koliko se jih je prišlo cepit v Celje! Medalje pa so si pripenjali drugi.«