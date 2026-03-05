Prostovoljci Rdečega križa: Evakuiranci pretreseni, kazali so znake nemira

Slovence, ki so jih evakuirali s kriznih žarišč na Bližnjem vzhodu, so včeraj med drugimi podpornimi službami pričakali tudi prostovoljci z Rdečega križa. Kot so pojasnili pri humanitarni organizaciji, so bili tam, da bi potnikom (in svojcem, ki so jih čakali) ponudili psihološko prvo pomoč (na primer razbremenilne pogovore), za katero so ustrezno usposobljeni in imajo iz tega področja obilo izkušenj.

Med drugim so jih pridobili v času epidemije covida-19, migrantskih kriz, požarov na Krasu in poplav poleti 2023, je pojasnil Matic Slapšak, sodelavec Rdečega križa za odnose z javnostjo. Prisotnim so delili tudi plastenke vode.

Ekipa Rdečega križa sicer pri reševanju ni sodelovala, na letališče je odšla na zaprosilo Uprave RS za zaščito in reševanje in je prisotna pri prihodih vseh evakuacijskih letal.

Evakuiranci, ki so prišli s prvo skupino, so po opisih prostovoljcev Rdečega križa – tudi ti so noč preživeli na letališču – predvsem veseli in srečni, ker so spet doma, med svojimi in na varnem. Situacija jih je sicer pretresla, opisovali so dolgo čakanje in negotovost ter sam potek reševanja. »Mnogi so kazali vidne znake nemira in živčnosti, celo napade panike, vendar je našim izkušenim in usposobljenim prostovoljcem uspelo z razbremenilnimi razgovori in predvsem poslušanjem pretresljivih zgodb vse potnike pomiriti.«

Pot je bila dolga, bilo jim je težko. FOTO: Simona Bandur

Potniki, ki so se vrnili med prvimi, so povedali, da so izredno veseli, da so bili tam zanje, jim bili pripravljeni prisluhniti in jim pomagati, je sklenil Slapšak.

Tudi v pogovorih z novinarji so evakuiranci večkrat ponovili, da so bili na potovanju domov v negotovosti, zlasti v zadnjem delu poti. »V Maskatu se je začelo zapletati. Informacije so se vsake pol ure spreminjale, zato je nastal kaos. Slabo voljo pa sta povzročala predvsem dva predstavnika agencije, ki nista znala pomiriti ljudi,« je povedal Luka Vrhovec v krajšem pogovoru za Delo.

Kot je dodal, je bila organizacija slaba; na letališču v Maskatu so jih pustili, da se sami znajdejo, potniki drugi držav so odhajali na letala in poleteli domov, le oni so čakali. Podobno je povedala Monja Koderman, mama treh otrok s Ptuja. »Na letališču so pustili 30 družin z majhnimi otroki, nihče ni prevzel odgovornosti, nismo imeli pravih informacij,« je opisovala.

Številne pritožbe je zaradi tega slišal tudi minister za obrambo Borut Sajovic, ki je poudaril, da je bilo to vendarle reševanje iz krizne situacije: »Ob prihodu sem videl izmučene obraze, družine z majhnimi otroki. Pot je bila dolga, bilo jim je težko. A to ni vrnitev s počitnic, to je evakuacija z območja, kjer padajo rakete in kjer ljudje bežijo v zatočišča,« je izjavil.